В прифронтовой город, находящийся под обстрелами, возвращаются семьи с детьми: шокирующие подробности

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В Покровске, ежедневно страдающем от российских обстрелов, продолжают оставаться гражданские, а некоторые семьи даже возвращаются в город вместе с детьми.
Город Покровск (фото из открытых источников)
Об этом сообщил волонтер Денис Христов, занимающийся эвакуацией жителей.
По его словам, 25 марта вместе с подразделением "Белый Ангел" удалось вывезти из Покровска 23 гражданских, среди которых 20 взрослых и 3 детей.
Волонтер также обратил внимание на проблему возвращения семей в город, несмотря на опасность.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ нанесли сокрушительный удар оккупантам с бронетехникой неподалеку от Покровска. Российские войска совершают наступательные действия на Покровском направлении, однако украинские Вооруженные силы успешно остановили продвижение врага с бронетехникой. Об этом сообщили в оперативном командовании "Хортица".Российские военные использовали 11 единиц бронетехники для атаки на позиции ВСУ вблизи Котляровки. Они пытались добиться административной границы Донецкой области и проникнуть в боевые позиции украинских военных.
Отмечено, что украинские войска наносят значительный урон врагу как в живой силе, так и в технике. Оккупанты продолжают наступать на территориях, включающих населенные пункты Елизаветовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Преображенка, Андреевка, Даченское, Котлино и Улакла.
Новости