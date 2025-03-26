В прифронтовой город, находящийся под обстрелами, возвращаются семьи с детьми: шокирующие подробности

В Покровске, ежедневно страдающем от российских обстрелов, продолжают оставаться гражданские, а некоторые семьи даже возвращаются в город вместе с детьми.

Город Покровск (фото из открытых источников)

Об этом сообщил волонтер Денис Христов, занимающийся эвакуацией жителей.

По его словам, 25 марта вместе с подразделением "Белый Ангел" удалось вывезти из Покровска 23 гражданских, среди которых 20 взрослых и 3 детей.

"Отработали заявки на микрорайонах Южный, Солнечный и Лазурный. В частности, удалось добраться до самых отдаленных домов, таких как Лазурный 70. Дочь оставляла заявку на эвакуацию своих родителей, но, к сожалению, их по этому адресу не было", – рассказал Христов.

Волонтер также обратил внимание на проблему возвращения семей в город, несмотря на опасность.

"И это большая проблема. Некоторые возвращаются из-за отсутствия работы и денег. А некоторые, потому что просто и****лись, а скорее и*****лись совсем. И тех, и тех можно понять. Но ведь дети под обстрелами", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ нанесли сокрушительный удар оккупантам с бронетехникой неподалеку от Покровска. Российские войска совершают наступательные действия на Покровском направлении, однако украинские Вооруженные силы успешно остановили продвижение врага с бронетехникой. Об этом сообщили в оперативном командовании "Хортица".

Российские военные использовали 11 единиц бронетехники для атаки на позиции ВСУ вблизи Котляровки. Они пытались добиться административной границы Донецкой области и проникнуть в боевые позиции украинских военных.

Отмечено, что украинские войска наносят значительный урон врагу как в живой силе, так и в технике. Оккупанты продолжают наступать на территориях, включающих населенные пункты Елизаветовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Преображенка, Андреевка, Даченское, Котлино и Улакла.

