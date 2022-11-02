В Польше шокированы состоянием помещения, которое посольство РФ арендовало последние 40 лет

Работники Польской Государственной лесной охраны решили арендовать здание, которое прежде использовало посольство РФ. Но дом оказался пустым и разрушенным — российские сотрудники вырвали все находившиеся в стенах розетки и кабель. Сотрудники посольства РФ более 40 лет на правах аренды использовали здание лесничества Яблонна недалеко от города Варшава. Соглашение было разорвано по причине большой задолженности. Тогда и оказалось, что дома пустые и разрушенные — окна без стекла, пол проваливается и обрушилась их кровля. Об этом сообщает TVN24 , ссылаясь на комментарий, который предоставил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдуард Сярко.

РФ арендовала имущество в лесничестве Яблона (фото из открытых источников)

Чиновник сообщил, что еще весной из-за большой задолженности за аренду центра, специалисты лесной инспекции страны расторгли договор с представителями посольства РФ. Дом оказался таким разрушенным, что нет другого выхода, как возводить новый.

"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали", – комментирует ситуацию спикер польского лесного ведомства Михал Гзовский.

Важно, что россияне арендовали этот комплекс с 1980-х годов. Размер участка составляет почти 6 га . Здесь расположены два отеля, две виллы и восемь летних домов. Представители лесной инспекции, изымавшие все у недобросовестных арендаторов из РФ, пришли в ужас, потому что состояние помещений было ужасное: окна без стекла, гнилой пол, обрушенная кровля, уничтожена техника и мебель.

Здесь отмечают, что российские дипломаты "исчерпали все правовые аспекты", поэтому даже "не имеют основания претендовать на какие-либо права". Появилась информация, что у России долг за арендуемое имущество 12 тыс. злотых. Но причина, по которой разорвали соглашение, не только большая задолженность, но и "агрессия РФ против Украины".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что польскому актеру грозит 5 лет лишения свободы за оскорбление и унижение украинских беженцев.

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