В Польше предположили, редкое издание произведения Канта "К вечному миру", которое Папе Римскому Франциску подарил президент Франции Эммануэль Макрон, могло быть украдено во время Второй мировой войны из Львова. Соответствующее заявление сделал спикер МИД Польши Лукаш Ясин, пишет агентство Polska Agencja Prasowa.

"МИД изучает вопрос подарка, который президент Франции вручил понтифику, но пока не делает конкретных заявлений на этот счет", — сказал Ясин.

В сообщении СМИ говорится, что на первой странице книги видна печать "Академический читальный зал во Львове". После этого в Польше заговорили, что это издание, вероятно, было похищено во время Второй мировой войны, когда Львов был под оккупацией.

"Я буду рекомендовать нашим дипломатическим службам отправить официальный запрос во Францию с вопросом, как именно эта книга оказалась в их руках", — в свою очередь заявил депутат Аркадиуш Муларчик.

Кроме этого, депутат добавил, что смотря на печать, стоящую на книге, можно сделать вывод, что книга принадлежит Польше довоенных времен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Байдена отреагировали на слухи о победе республиканцев и сокращении поддержки Украины. Поддержка Украины со стороны США не имеет никакой связи с результатами выборов в Палату представителей Конгресса. Каков бы ни был результат волеизъявления – Украина может быть уверена, что американский народ продолжит ее поддерживать. Даже если победу одержат представители Республиканской партии. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила представитель Палаты представителей Нэнси Пелоси, реагируя на слухи о намерениях отдельных республиканцев пересмотреть и сократить поддержку Украины.