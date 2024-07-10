В Польше формируют Украинский легион: украинцев за границей призвали идти в армию

Министр обороны Рустем Умеров призвал украинских мужчин, проживающих в Европе, вступать в ряды Украинского легиона.

Украинский легион будет учиться за рубежом. Фото из открытых источников

Украинский легион создадут в Польше. До формирования будут набираться только добровольцы.

" Мы призываем всех находящихся в Европе украинцев присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад неоценим в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе ", – обратился Рустем Умеров к соотечественникам.

По словам министра, украинские граждане, проживающие в Польше и других странах ЕС, смогут добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ.

"Добровольцы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС. Легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя", — добавил министр обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях в Донецкой области. Террористическая Россия не добивается значительных успехов на фронте в последнее время, но ситуация на поле боя остается сложной для обеих сторон. Интенсивность боевых действий в сутки достигает 150 боеприкосновений. У врага есть резервы и ресурсы для продолжения обстрелов артиллерией и авиацией.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации, заявил, что Соединенные Штаты Америки и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО. Лидер Франции подчеркнул, что окончательное решение о членстве Украины в Альянсе союзники будут принимать коллективно.