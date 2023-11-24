logo

BTC/USD

37789.65

ETH/USD

2085.44

LTC/USD

70.92

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В полиции рассказали, кто убил писателя Вакуленко
commentss НОВОСТИ Все новости

В полиции рассказали, кто убил писателя Вакуленко

Писателя убили во время российской оккупации Харьковщины

сегодня, 20:31
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

В убийстве детского писателя Владимира Вакуленко и еще четырех гражданских во время оккупации села Капитоловка Изюмского района Харьковщины подозреваются Владислав Нескородьев и Сергей Удоденко из Луганска, "которые уже имели судимости за кражи и преступления, связанные с наркотиками", проинформировал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области, руководитель следственного управления Сергей Болвинов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

В полиции рассказали, кто убил писателя Вакуленко

Владимир Вакуленко

По информации полиции, Удоденко (1974 г.р.), застрелил Вакуленко по приказу командира — Владислава Нескородьева (1990 г.р.). Оба они из Луганска и ранее были осуждены за кражи и наркопреступления. Следствие считает, что убит писатель 24 марта 2022 года. Перед этим, 22 марта – его похитили из дома вместе с больным сыном, издевались и избивали, говорят в полиции.


"Мы знаем, что Владимира Вакуленко пытали перед казнью, заставляли раздеваться, искали татуировку трезубца, избивали, поскольку на теле убитого уже потом эксперты увидели два сломанных пальца на левой руке. Искалеченное и расстрелянное тело писателя эти изверги сбросили прямо с дороги. Тело Вакуленко первым осмотрели мужчины, осуществлявшие работы ритуальной службы в Изюме, о том, что на обочине дороги к Капитоловке лежит труп, сообщили им российские военные, а произошло это уже в мае, примерно через два месяца после расстрела. Тогда тело писателя и попало в массовое захоронение, в могилу под номером 319", – рассказал Болвинов.

Известно, что оба подозреваемых в убийстве встречались с местными девушками. Женщины уехали в Россию, но впоследствии вернулись в Украину и сотрудничали со следствием.

Напомним, что после освобождения ВСУ от россиян Изюма в городе обнаружили место массового захоронения. По состоянию на начало сентября, там обнаружили более 400 тел. Погребение проводила местная ритуальная служба, она и вела журнал со сведениями об убитых россиянами местных жителях, в котором под номером 319 были указаны данные Вакуленко. В конце ноября данные о гибели Вакуленко подтвердили ДНК-экспертизу. В теле найдены две пули от пистолета Макарова. Мать Владимира уверена, что россиянам его "выдали свои же", поэтому решила похоронить сына в Харькове.

Тем временем, срочников демобилизуют: ВСУ ожидает важное нововведение.

Оккупанты завозят российских учителей для "промывки мозгов" украинских школьников.

А Путин обвинил западные модели ИИ в русофобии и шовинизме.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!