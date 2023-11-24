В полиции рассказали, кто убил писателя Вакуленко

В убийстве детского писателя Владимира Вакуленко и еще четырех гражданских во время оккупации села Капитоловка Изюмского района Харьковщины подозреваются Владислав Нескородьев и Сергей Удоденко из Луганска, "которые уже имели судимости за кражи и преступления, связанные с наркотиками", проинформировал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области, руководитель следственного управления Сергей Болвинов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Владимир Вакуленко

По информации полиции, Удоденко (1974 г.р.), застрелил Вакуленко по приказу командира — Владислава Нескородьева (1990 г.р.). Оба они из Луганска и ранее были осуждены за кражи и наркопреступления. Следствие считает, что убит писатель 24 марта 2022 года. Перед этим, 22 марта – его похитили из дома вместе с больным сыном, издевались и избивали, говорят в полиции.

"Мы знаем, что Владимира Вакуленко пытали перед казнью, заставляли раздеваться, искали татуировку трезубца, избивали, поскольку на теле убитого уже потом эксперты увидели два сломанных пальца на левой руке. Искалеченное и расстрелянное тело писателя эти изверги сбросили прямо с дороги. Тело Вакуленко первым осмотрели мужчины, осуществлявшие работы ритуальной службы в Изюме, о том, что на обочине дороги к Капитоловке лежит труп, сообщили им российские военные, а произошло это уже в мае, примерно через два месяца после расстрела. Тогда тело писателя и попало в массовое захоронение, в могилу под номером 319", – рассказал Болвинов.

Известно, что оба подозреваемых в убийстве встречались с местными девушками. Женщины уехали в Россию, но впоследствии вернулись в Украину и сотрудничали со следствием.

Напомним, что после освобождения ВСУ от россиян Изюма в городе обнаружили место массового захоронения. По состоянию на начало сентября, там обнаружили более 400 тел. Погребение проводила местная ритуальная служба, она и вела журнал со сведениями об убитых россиянами местных жителях, в котором под номером 319 были указаны данные Вакуленко. В конце ноября данные о гибели Вакуленко подтвердили ДНК-экспертизу. В теле найдены две пули от пистолета Макарова. Мать Владимира уверена, что россиянам его "выдали свои же", поэтому решила похоронить сына в Харькове.

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