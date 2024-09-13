В Покровске оккупанты ударили по еще одному мосту

Из-за обстрела со стороны врага, произошедшего сегодня около 05:40, затруднено передвижение по путепроводу "Восточный" в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

Покровск. Фото из открытых источников

Пока для движения открыта одна сторона. Покровская ГBA просит учесть это во время передвижения по городу.

Напомним, что в Покровске довольно сложная ситуация, некоторые данные свидетельствуют о том, что до города оккупантам остается чуть больше шести километров.

Сейчас в городе нет газа и воды, частично отключен свет. Вчера ударом оккупантов был разрушен путепровод.

Неделю назад, 5 сентября, россия совершила очередной акт терроризма. Ее снаряды снова были направлены на объекты критической инфраструктуры. Среди них – энергетические предприятия ДТЭК.

По информации Покровской городской военной администрации, в результате обстрела без электроснабжения на несколько суток остался почти весь город. Части Покровской энергетики его вернули. Жителям района Динасового завода, которые до сих пор без электроснабжения, его восстановить технически невозможно.

"По состоянию на сегодняшний день враг оставил громаду без света, газа и воды. Кроме того, уничтожает дорожную инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры. Выход один — эвакуироваться, пока есть возможность уехать из города!" – призывали в ГВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал: Покровская община осталась без водоснабжения

Остановлена работа единственного резервного источника потребителей Покровской общины в Донецкой области – модульной фильтровальной станции. .

"Из-за технической неисправности, вызванной постоянными вражескими обстрелами Покровского района, полностью остановлена подача воды на Покровскую громаду из альтернативного источника водоснабжения. Компания "Вода Донбасса" из-за остановки производственных объектов не будет производить подачу воды потребителям Покровской громады", — сообщают в Покровской ГВА.