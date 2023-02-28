В плену россиян скончался защитник из Кировоградщины: что известно

Находясь в русском плену, ушел из жизни отважный воин Юрий Гориславец , проживавший в городе Александрия Кировоградской области.

Юрий Гориславец (фото из открытых источников)

Об этом проинформировал глава Александрийской общины Сергей Кузьменко.

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Украинский защитник находился в российском плену на территории Луганского региона. Ушел из жизни еще в феврале, ему исполнилось 53 года. У бойца остались мама и дочь.

Как отметил Сергей Кузьменко, о деталях траурной церемонии и месте захоронения украинского защитника проинформируют дополнительно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на войне погиб известный боевой медик Роман Бабич. Об этой печальной новости сообщил в социальных сетях Александр Мамай. Еще один народный герой Украины и боевой медик, имевший позывной "Диск" – Роман Бабич отдал свою жизнь, чтобы ускорить нашу победу. Как доброволец, с 2014 года Роман был участником военных действий в Донбассе. Он утверждает, что народный герой спас сотни жизней украинских военных. Чьих-то сыновей, мужчин, родителей детей. Он лично занимался эвакуацией раненых и погибших бойцов из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песков, Водяного, Опросного, Тоненького, из опорных пунктов шахты Бутовка, РЛС "Зенит"

Если подробнее, Роман Бабич стал спасателем на линии фронта для почти 600 украинских военнослужащих. Такие данные приводят волонтеры, представляющие проект "Ветераны.UA". Боевой медик был военнослужащим 1-го механизированного батальона 93-й гвардейской отдельной механизированной бригады и геройски погиб, приближая нашу победу.