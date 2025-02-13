В плане Трампа по отношению к полезным ископаемым нашли большую опасность для Украины

Президент США Дональд Трамп планирует приобрести украинские природные ресурсы за 500 миллиардов долларов, что не включает в себя создание рабочих мест или экономического развития. Такое соглашение может привести к потере контроля над своими ресурсами и экономическими возможностями. Такое мнение высказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Он отметил, что Трамп не заинтересован в инвестировании в украинскую экономику или создании совместных предприятий, а его цель состоит в прямом приобретении стратегических для США полезных ископаемых. По словам Пендзина, Трамп готов потратить 500 миллиардов долларов, из которых 300 миллиардов уже якобы передано Украине, а остальные 200 миллиардов остаются для завершения соглашения.

Этот подход значительно отличается от привычных инвестиционных моделей, которые могли бы принести Украине долгосрочные преимущества посредством создания рабочих мест, развития инфраструктуры или ренты. Принятие предложения Трампа может привести к нескольким негативным последствиям:

· Потери контроля за ресурсами: после продажи полезные ископаемые перестанут быть собственностью Украины, что лишит страну возможности получать выгоды от их добычи или изменения рыночной стоимости.

· Отсутствие долгосрочных экономических преимуществ: инвестиционные проекты, как правило, сопровождаются созданием рабочих мест, технологическим развитием и улучшением инфраструктуры, чего не произойдет при прямых продажах.

· Риск недооценки запасов: возможно, украинские недра содержат больше полезных ископаемых, чем это оценено на момент сделки. Откорректировать условия после заключения договора будет невозможно.

· Геополитические последствия: продажа стратегических ресурсов иностранному государству может значительно усилить его влияние на внутреннюю политику Украины.

В отличие от предложения президента Владимира Зеленского по совместной разработке месторождений, Трамп предусматривает полный вывод этих ресурсов из украинской юрисдикции. Как подчеркивает Пендзин, для США главное не то, кто будет контролировать Украину, а обеспечение доступа к стратегическим сырьевым запасам.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что продолжит поддерживать Украину. По его словам, без американской помощи Путин решит, что он выиграл.