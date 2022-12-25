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В Петербурге при странных обстоятельствах скончался глава компании по производству лодок для "Калибров"

Генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков скончался на 67 году жизни

сегодня, 08:50
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Автор:

Лиля Воробьева

На 67 году жизни скончался генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Его компания производила подводные лодки-носители для "Калибров". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на прессслужбу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В Петербурге при странных обстоятельствах скончался глава компании по производству лодок для "Калибров"

Умер глава компании "Адмиралтейские верфи" (фото из открытых источников)

"Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически", — говорится в сообщении.

Под его руководством "Адмиралтейские верфи" производили усовершенствованные дизельные подлодки, способные нести и запускать ракеты "Калибр".

В свое время Александр Бузаков рассказывал, что с подводных лодок, которые производила его компания, "наносили ракетные удары по базам террористов в Сирии".

Известно, что еще в апреле 2022 года Россия впервые использовала для нанесения ракетных ударов по Украине дизельные подлодки.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что россияне запустили свои корабли в Черное море . В Черном море находятся три российских корабля, которые могут нести крылатые ракеты "Калибр". Российская Федерация продолжает патрулировать в акваториальных водах Черного, Азовского и Средиземного морей. По данным ВМС Украины в Азовском море находится на боевом дежурстве 2 корабля, тогда как в Средиземном это количество равно девяти, а пять из них обладают носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп этих кораблей составляет 72 ракеты, которые Россия может использовать для очередного массового обстрела. Также МВД сообщило, что Россия увеличила присутствие кораблей в Черном море. Кроме того, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили, что в Черное море вышли 25 кораблей, а в Азовский 30.



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Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/aleksandr-sergeevich-buzakov-07-07-1956-24-12-2022/
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