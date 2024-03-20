logo

BTC/USD

63545.70

ETH/USD

3351.45

LTC/USD

81.55

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Пентагоне выставили условия использования Украиной истребителей F-16
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пентагоне выставили условия использования Украиной истребителей F-16

В Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своих суверенных территориях. По словам спикера Минобороны Патрика Райдера, американские истребители предоставят Украине уникальный потенциал

сегодня, 15:01
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что истребители F-16 предоставят Украине "уникальный воздушный потенциал", однако их использование должно быть ограничено только суверенной территорией страны.

В Пентагоне выставили условия использования Украиной истребителей F-16

Патрик Райдер

Отвечая на вопрос об оговорках использования F-16 Украиной, представитель Пентагона отметил, что Запад планирует, чтобы эти самолеты использовались исключительно внутри границ суверенной территории Украины. В то же время он подчеркнул, что эти истребители предоставят нашей стране "уникальные воздушные возможности".

Как подчеркнул Райдер, эта инициатива направлена на обеспечение защиты суверенной территории Украины и укрепление ее внутренних границ.

Спикер Пентагона также отметил, что воздушная коалиция активно работает над обучением украинских пилотов и техников в управлении и обслуживании этих самолетов, включая вопросы их доставки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил о дилемме со сроками поставки истребителей F-16 в Украину. По его словам, чем дольше учатся украинские пилоты, тем сильнее и лучше будет эффект применения западных истребителей на войне против России. Кроме того, по применению истребителей на территории России, Столтенберг подчеркнул, что у разных союзников – несколько разная политика в этом отношении. Но в целом, добавил генсек НАТО, речь идет о вооруженной агрессии России против Украины с грубым нарушением международного права. А по международному законодательству, добавил Столтенберг, Украина имеет право на самооборону, а это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/rechnyk-pentahonu-heneral-mayor-patrik-rayder-intervyu/32868884.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости