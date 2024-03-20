В Пентагоне выставили условия использования Украиной истребителей F-16

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что истребители F-16 предоставят Украине "уникальный воздушный потенциал", однако их использование должно быть ограничено только суверенной территорией страны.

Патрик Райдер

Отвечая на вопрос об оговорках использования F-16 Украиной, представитель Пентагона отметил, что Запад планирует, чтобы эти самолеты использовались исключительно внутри границ суверенной территории Украины. В то же время он подчеркнул, что эти истребители предоставят нашей стране "уникальные воздушные возможности".

Как подчеркнул Райдер, эта инициатива направлена на обеспечение защиты суверенной территории Украины и укрепление ее внутренних границ.

Спикер Пентагона также отметил, что воздушная коалиция активно работает над обучением украинских пилотов и техников в управлении и обслуживании этих самолетов, включая вопросы их доставки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил о дилемме со сроками поставки истребителей F-16 в Украину. По его словам, чем дольше учатся украинские пилоты, тем сильнее и лучше будет эффект применения западных истребителей на войне против России. Кроме того, по применению истребителей на территории России, Столтенберг подчеркнул, что у разных союзников – несколько разная политика в этом отношении. Но в целом, добавил генсек НАТО, речь идет о вооруженной агрессии России против Украины с грубым нарушением международного права. А по международному законодательству, добавил Столтенберг, Украина имеет право на самооборону, а это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины.