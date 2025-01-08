В Пентагоне уже не скрывают, что Украину ждет "знаковое" заседание "Рамштайн": детали

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойд Остин отправится из Вашингтона в Германию для проведения очередного, уже 25-го заседания в формате "Рамштайн". Эта встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, запланированная на 9 января, будет "знаковой". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Пентагона.

Заседание Контактной группы "Рамштайн". Фото: из открытых источников

В американском оборонном ведомстве отметили, что встреча в формате "Рамштайн", которые стали проводить с апреля 2022 года, играет "важную роль в координации международной поддержки для помощи Украине в защите ее суверенитета от неспровоцированной агрессии России".

В Минобороны США назвали предстоящее 25-е заседание "знаковым".

Отмечается, что во время встречи Остин будет общаться с министрами обороны других государств, входящих в коалицию, и старшими военными должностными лицами со всего мира.

В Пентагоне проинформировали, что на "Рамштайне" обсудят: непосредственные потребности Украины на поле боя, долгосрочные потребности в обороне и важную координацию, которая осуществляется через коалиции сил и средств.

"Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения продолжения предоставления ключевых возможностей, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронированные транспортные средства, а также усилия по укреплению оборонной промышленной базы", — рассказали в Минобороны США.

На сайте Пентагона также привели заявления "двух высокопоставленных должностных лиц" представителям СМИ 7 января о том, что Остин на заседании на авиабазе Рамштайн намерен собрать восемь лидеров коалиционных сил и средств контактной группы, чтобы составить план Обороноспособность Украины для поддержки создания надежных сил сдерживания до 2027 года.

В Минобороны США разъяснили, что в общей группе из формата "Рамштайн" существует коалиционная руководящая группа, состоящая из 8 коалиций по возможностям. Каждая из них представляет один из аспектов военного потенциала Украины и совместно возглавляется по крайней мере двумя отдельными странами НАТО.

"Лидерам этих коалиций нужно будет одобрить дорожные карты, которые сформулируют потребности и цели украинских военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и безопасности на море до 2027 года. Эти дорожные цели должны обеспечить возможность доноров планировать и поддерживать Украину стабильно в будущем", — цитирует Пентагона одного из чиновников американского оборонного ведомства.

Чиновник США также отметил, что, хотя 25-е заседание Контактной группы будет последним для Остина в качестве главы Пентагона, Минобороны США не "закрывает" группу, и ее работа продолжится.

Также американское ведомство напомнило, что с момента основания такой Контактной группы в апреле 2022 года США, их союзники и партнеры выделили более 126 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины.

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