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СМИ сообщили дату следующего заседания в формате "Рамштайн"

Последнее заседание, 24 по счету, состоялось в сентябре 2024 года, и впервые в нем принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

сегодня, 12:00
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Клименко Елена

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", отложенное еще в октябре 2024 года, проведут 9 января. Об этом сообщает Радио Свобода.

СМИ сообщили дату следующего заседания в формате "Рамштайн"

Фото: 24 Канал

Министр обороны Украины Рустем Умеров еще в декабре анонсировал эту встречу. В рамках заседания он планирует переговоры с португальским министром обороны Нуно Мело для обсуждения дальнейших шагов по безопасности между странами.

В сентябре 2024 года президент США Джо Байден объявил о проведении заседания Рамштайн 12 октября на уровне лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это событие "особым", отметив, что Украина ожидает конкретных решений по укреплению своей оборонной стратегии.

Однако в связи с подготовкой к урагану Милтон и ликвидацией последствий урагана Гелен, Байден отменил свой визит в Германию. Госсекретарь США Энтони Блинкен также не смог принять участие во встрече, из-за чего ее перенесли.

Что такое Рамштайн?

Это Контактная группа по обороне Украины, созданная для анализа ее оборонных нужд и предоставления военной помощи. Первая встреча состоялась 26 апреля 2022 г. на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии с участием 40 стран. В настоящее время в группу входят около 50 государств. На предпоследнем заседании к ней присоединилась Аргентина.

Последнее заседание, 24 по счету, состоялось в сентябре 2024 года, и впервые в нем принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора со своим португальским коллегой Нуну Мелу озвучил сроки проведения следующего заседания "Рамштайн".



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Источник: https://t.me/svoboda_radio/32967
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