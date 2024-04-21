В Пентагоне рассказали, когда военная помощь США попадет в Украину

В Пентагоне уверяют, что американская военная помощь в Украину попадет через несколько дней после подписания закона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера.



Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время выступления перед журналистами заявил, что США благодаря опыту предыдущих поставок наработали необходимую сеть для поставки оружия в Украину, поэтому новая помощь поступит быстро.

"У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем доставить их в течение нескольких дней", — сказал генерал Райдер.

Спикер Пентагона прямо не указал, какое именно оружие будет предоставлено Украине от США в рамках нового пакета. Однако, по его словам, это будет касаться боеприпасов для противовоздушной обороны, а также снарядов для артиллерии.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США большинством голосов поддержала пакет помощи Украине на 65 млрд долларов. Теперь документ должен попасть на голосование в Сенат США, которое пройдет 23 апреля. Президент Джо Байден должен подписать документ, чтобы тот вступил в силу. Только после этого Пентагон сможет оказать помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конгрессе США 20 апреля также голосовали за документ, разрешающий конфискацию российских активов. Какое решение было принято.

Также "Комментарии" писали об анализе Института изучения войны, указывающего на то, что Россия активизирует интенсивность ударов по Украине, пока не поступит помощь от США.