В Пентагоне рассказали, изменили ли США политику по ударам Украины по России

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что в настоящее время США не изменили свою политику по использованию американского оружия для ударов по территории России. По его словам, дальнобойное оружие должно использоваться на украинской территории.



Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Во время брифинга спикера Пентагона Патрика Райдера спросили, ослабили ли ограничения США на дальнобойное оружие после заявлений президента Зеленского, который настаивал на необходимости предоставить разрешение для Украины наносить удары вглубь России.

"Наша политика по использованию оружия большой дальности по России не изменилась. Наша политика заключается в том, что оружие дальнего действия, которое мы оказываем Украине, предназначено для использования в пределах суверенной территории Украины", — сказал Райдер.

На дополнительный вопрос, может ли Украина наносить удары по Крыму, Райдер утвердительно ответил, что "Крым является частью Украины".

Напомним, после начала наступления российских сил в Харьковской области США сняли для Украины запрет на удары американским оружием по территории России. Однако, Соединенные Штаты установили ограничения и запретили бить своим оружием более чем на 100 км вглубь России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Госдепа США рассказал при каких условиях Администрация Байдена позволит Украине наносить удары на расстояние более 100 км по территории России. По его словам, это произойдет, если Путин расширит фронт войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на удар по Севастополю, во время которого Украина применила дальнобойное американское оружие.