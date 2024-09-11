В Пентагоне ответили, на какой шаг будут вынуждены пойти после поставок Ираном ракет России

США подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. На этом фоне Вашингтон вынужден вместе со странами-союзниками усиливать действия в рамках помощи Киеву с противовоздушной обороной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath 360, которые, по нашим оценкам, (в РФ) могут использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц", — заявил представитель Минобороны.

При этом он уточнил, что Пентагон пока не владеет информацией о точном количестве ракет, которое Тегеран обязывался поставить Москве.

Также Райдер отметил, что ракеты Fath 360, как полагают, имеют дальность около 120 км (75 миль), и позволят россиянам "зарезервировать более усовершенствованные ракеты с большей дальностью для других целей", в том числе для нанесения ударов по гражданским объектам.

Представитель Пентагона также обратил внимание, что с начала российского широкомасштабного вторжения поддержка Украины со стороны США и партнеров была сосредоточена на ПВО, и это будет продолжаться, в том числе с учетом угрозы из-за передачи Тегераном ракет Москве.

"Противовоздушная оборона – это то, на чем мы очень сосредоточены в течение длительного времени, когда речь идет об Украине. Это было приоритетом для украинцев, и поэтому это было приоритетом для нас", — заявил Райдер.

В Пентагоне также не считают, что поставки ракет Ираном для России будут иметь единоразовый характер. Скорее всего, поставки станут систематическими, как это уже происходило и происходит между РФ и КНДР.

Читайте также на портале "Комментарии" — теперь РФ точно не собирается останавливать войну: в США назвали ключевые факторы.



