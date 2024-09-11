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В Пентагоне ответили, на какой шаг будут вынуждены пойти после поставок Ираном ракет России

Иран передает РФ ракеты Fath 360, США сосредоточены на усилении ПВО Украины

сегодня, 11:34
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Кравцев Сергей

США подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. На этом фоне Вашингтон вынужден вместе со странами-союзниками усиливать действия в рамках помощи Киеву с противовоздушной обороной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер.

В Пентагоне ответили, на какой шаг будут вынуждены пойти после поставок Ираном ракет России

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath 360, которые, по нашим оценкам, (в РФ) могут использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц", — заявил представитель Минобороны.

При этом он уточнил, что Пентагон пока не владеет информацией о точном количестве ракет, которое Тегеран обязывался поставить Москве.

Также Райдер отметил, что ракеты Fath 360, как полагают, имеют дальность около 120 км (75 миль), и позволят россиянам "зарезервировать более усовершенствованные ракеты с большей дальностью для других целей", в том числе для нанесения ударов по гражданским объектам.

Представитель Пентагона также обратил внимание, что с начала российского широкомасштабного вторжения поддержка Украины со стороны США и партнеров была сосредоточена на ПВО, и это будет продолжаться, в том числе с учетом угрозы из-за передачи Тегераном ракет Москве.

"Противовоздушная оборона – это то, на чем мы очень сосредоточены в течение длительного времени, когда речь идет об Украине. Это было приоритетом для украинцев, и поэтому это было приоритетом для нас", — заявил Райдер.

В Пентагоне также не считают, что поставки ракет Ираном для России будут иметь единоразовый характер. Скорее всего, поставки станут систематическими, как это уже происходило и происходит между РФ и КНДР.

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