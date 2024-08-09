В Пентагоне отреагировали на "прорыв" границы в Курской области

В Министерстве обороны США не считают, что "прорыв" границы в Курской области и бои, которые там идут уже третий день, являются эскалацией войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала заместитель спикера Пентагона Сабрин Сингх, сообщает "Голос Америки".

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", — сказала Сингх.

Она добавила, что США будут и дальше поддерживать Украину теми средствами, которые ей нужны.

Отметим, рейтинговое издание "The Washington Post" пишет о том, что официальный Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о получении разрешения на использование баллистических ракет ATACMS для ударов по военным аэродромам на территории России.

СМИ отмечает, советник президента Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил в комментарии, что удары ATACMS необходимы для поражения истребителей на российских аэродромах, которые агрессор использует для ответных ударов. Это позволит ВСУ удержать взятые под контроль районы Курской области.

"Это даст им рычаги влияния, необходимые для переговоров с Россией — вот о чем идет речь", — отметил советник.

Кроме того, по словам советника, Украина задействовала большое количество солдат, которые захватили около 100 квадратных километров вражеской территории. Советник отметил, что за три дня украинские войска прошли вглубь территории мимо многотысячных городов.

В ходе наступления, Силы обороны взяли сотни пленных россиян и захватили газоизмерительную станцию, которую Москва использует для энергетических операций с Венгрией и Словакией.

Также, по словам советника Владимира Зеленского, газоизмерительная станция, которую сейчас контролирует Украина, расположена примерно в пяти милях на территории России.



