О чем Украина пытается договориться с США: как это может сказаться на переговорах с РФ

Официальный Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о получении разрешения на использование баллистических ракет ATACMS для ударов по военным аэродромам на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Washington Post".

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, советник президента Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил в комментарии, что удары ATACMS необходимы для поражения истребителей на российских аэродромах, которые агрессор использует для ответных ударов. Это позволит ВСУ удержать взятые под контроль районы Курской области.

"Это даст им рычаги влияния, необходимые для переговоров с Россией — вот о чем идет речь", — отметил советник.

Кроме того, по словам советника, Украина задействовала большое количество солдат, которые захватили около 100 квадратных километров вражеской территории. Советник отметил, что за три дня украинские войска прошли вглубь территории мимо многотысячных городов.

В ходе наступления, Силы обороны взяли сотни пленных россиян и захватили газоизмерительную станцию, которую Москва использует для энергетических операций с Венгрией и Словакией.

Также, по словам советника Зеленского, газоизмерительная станция, которую сейчас контролирует Украина, расположена примерно в пяти милях на территории России.

"В четверг газ все еще поступал через Суджу, — последний действующий пункт отгрузки трубопровода, транспортирующего российский природный газ в Европу через Украину. По словам советника, станция вряд ли будет использоваться как рычаг давления, поскольку трубопровод все равно проходит через Украину, и Киев мог бы перекрыть потоки в любой момент", — пишет издание.

Хотя точная цель украинского вторжения непонятна, по мнению аналитиков, кроме потенциального отвлечения российских войск из восточной части Донецкой области, Киев, вероятно, пытается получить рычаги влияния в будущих переговорах с Кремлем.

Американский чиновник отметил, что, согласно одной из оценок, ВСУ пытаются помешать российским войскам, которые двигаются в Харьковскую область к юго-востоку от Сум. Другой чиновник сказал, что Украина, скорее всего, хочет перенапрячь российские подразделения, а не захватить территорию и длительное время ее удерживать.

Курская наступательная операция создала новое давление на Путина, ведь российское гражданское население пришлось эвакуировать под теми же обстрелами, которые украинцы терпят уже более двух лет.

"Украинские официальные лица обратились в Вашингтон с просьбой разрешить Силам обороны использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения аэродромов, которые Россия использует в ответ на вторжение. В случае одобрения, такое решение может позволить Киеву в течение некоторого времени удерживать часть Курской области", — отмечает The Washington Post.

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