О чем Украина пытается договориться с США: как это может сказаться на переговорах с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о получении разрешения на использование баллистических ракет ATACMS для ударов по военным аэродромам на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Washington Post".
Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, советник президента Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил в комментарии, что удары ATACMS необходимы для поражения истребителей на российских аэродромах, которые агрессор использует для ответных ударов. Это позволит ВСУ удержать взятые под контроль районы Курской области.
Кроме того, по словам советника, Украина задействовала большое количество солдат, которые захватили около 100 квадратных километров вражеской территории. Советник отметил, что за три дня украинские войска прошли вглубь территории мимо многотысячных городов.
В ходе наступления, Силы обороны взяли сотни пленных россиян и захватили газоизмерительную станцию, которую Москва использует для энергетических операций с Венгрией и Словакией.
Также, по словам советника Зеленского, газоизмерительная станция, которую сейчас контролирует Украина, расположена примерно в пяти милях на территории России.
Хотя точная цель украинского вторжения непонятна, по мнению аналитиков, кроме потенциального отвлечения российских войск из восточной части Донецкой области, Киев, вероятно, пытается получить рычаги влияния в будущих переговорах с Кремлем.
Американский чиновник отметил, что, согласно одной из оценок, ВСУ пытаются помешать российским войскам, которые двигаются в Харьковскую область к юго-востоку от Сум. Другой чиновник сказал, что Украина, скорее всего, хочет перенапрячь российские подразделения, а не захватить территорию и длительное время ее удерживать.
Курская наступательная операция создала новое давление на Путина, ведь российское гражданское население пришлось эвакуировать под теми же обстрелами, которые украинцы терпят уже более двух лет.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему запылала Курская область РФ: какая цель Украины
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!