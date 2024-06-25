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В Пентагоне дали совет России по войне в Украине

Спикер Пентагона Патрик Райдер прокомментировал обвинения России в ударах Украины по Севастополю.

сегодня, 11:33
Автор:
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Slava Kot
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Россия жалуется, что США помогают Украине наносить удары по Крыму, где украинские силы уничтожают военные объекты РФ. На эти сообщения отреагировали в Пентагоне и дали России совет в отношении войны в Украине.

В Пентагоне дали совет России по войне в Украине

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Спикер Патрик Райдер во время брифинга в Пентагоне прокомментировал применение американских ракет ATACMS украинскими силами, нанесшими удар по Крыму. По его словам, Украина самостоятельно выбирает цели для атак, а Россия, которая жалуется на потери в войне, может быстро ее прекратить, если покинет оккупированную территорию.

"Важно оглянуться назад и посмотреть, как мы дошли до того, что имеем сегодня. И если они обеспокоены жертвами среди своих войск, то пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины, а не вводят туда свои войска без надобности", – сказал Райдер.

Представитель Пентагона подчеркнул, что именно Россия ответственна за войну в Украине, которая привела к гибели тысячи гражданских украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на удар Украины по Севастополю. Представитель администрации Путина Дмитрий Песков заявил, что США присоединились к ударам по гражданским россиянам. Напомним, что в Минобороны РФ обвинили США в том, что ракеты ATACMS атаковали Севастополь, где во время работы ПВО пострадали несколько гражданских.

Также "Комментарии" писали о Государственном департаменте США, где прокомментировали украинскую атаку по Крыму и обвинения России. По словам пресс-секретаря США Мэтью Миллера заявления Москвы об ответственности Соединенных Штатов являются "бессмысленны".



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