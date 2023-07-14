В Пентагоне дали окончательный ответ – участвуют ли «вагнеровцы» в боях в Украине

Нельзя с точностью на 100% сказать, что наемники ЧВК "Вагнера" больше не появятся в Украине, но на данный момент подопечные Евгений Пригожина приостановили свою деятельность на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, пишет "Голос Америки".

ЧВК Вагнер. Фото: из открытых источников

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", — отметил Патрик Райдер.

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Стоит также отметить, что Минобороны РФ 12 июля заявило, что "вагнеровцы" завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России. В сети начало появляться видео движущихся колонн военной техники "вагнеровцев" разными напраавлении внутри РФ в сопровождении автомобилей полиции.

Напомним, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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