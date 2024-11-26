В партии Трампа высказались об идеи переговоров с Путиным

Очень небольшая вероятность того, что полномасштабная война в Украине может закончиться мирными переговорами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал сенатор Майк Раундс, представляющий Республиканскую партию, сообщает The Hill.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Однопартиец Дональда Трампа считает, что те политики, которые придерживаются мнения о том, что Россия примет реалистичные условия сделки по завершению войны, обманывают себя. Во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе сенатор назвал главу Кремля Владимира Путина тираном, отметили журналисты.

"Пришло время взглянуть на все это со всей серьезностью и спросить себя, верите ли вы, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, остановится? Или вы думаете, что он посмотрит на это и скажет: "Видите? Мы — сила. Мы — сила России". Думаю, именно это и произойдет", — сказал он.

Раундс подчеркнул, что США должны продолжить поддерживать и дать ей возможность самостоятельно определить лучший путь развития.

"Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать в мире — это взять на себя обязательства перед Украиной. Позволить им участвовать в принятии решения о том, будет ли победа действительно достигнута и будет ли Россия продолжать поддерживать тирана, пока мешки с телами продолжают возвращаться домой", — заявил сенатор.

Политик признал, что многие войны заканчивались заключением договоров, но есть и исключения, отметили в издании. По словам Раундса, это касается конфликтов, в которых принимали участие тираны.

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