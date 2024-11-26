В партии Трампа высказались об идеи переговоров с Путиным

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Кравцев Сергей
Очень небольшая вероятность того, что полномасштабная война в Украине может закончиться мирными переговорами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал сенатор Майк Раундс, представляющий Республиканскую партию, сообщает The Hill.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Однопартиец Дональда Трампа считает, что те политики, которые придерживаются мнения о том, что Россия примет реалистичные условия сделки по завершению войны, обманывают себя. Во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе сенатор назвал главу Кремля Владимира Путина тираном, отметили журналисты.
Раундс подчеркнул, что США должны продолжить поддерживать и дать ей возможность самостоятельно определить лучший путь развития.
Политик признал, что многие войны заканчивались заключением договоров, но есть и исключения, отметили в издании. По словам Раундса, это касается конфликтов, в которых принимали участие тираны.
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