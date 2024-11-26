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В партии Трампа высказались об идеи переговоров с Путиным

В Республиканской партии не верят, что с Путиным можно о чем-то договориться

сегодня, 12:48
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Кравцев Сергей

Очень небольшая вероятность того, что полномасштабная война в Украине может закончиться мирными переговорами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал сенатор Майк Раундс, представляющий Республиканскую партию, сообщает The Hill.

В партии Трампа высказались об идеи переговоров с Путиным

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Однопартиец Дональда Трампа считает, что те политики, которые придерживаются мнения о том, что Россия примет реалистичные условия сделки по завершению войны, обманывают себя. Во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе сенатор назвал главу Кремля Владимира Путина тираном, отметили журналисты.

"Пришло время взглянуть на все это со всей серьезностью и спросить себя, верите ли вы, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, остановится? Или вы думаете, что он посмотрит на это и скажет: "Видите? Мы — сила. Мы — сила России". Думаю, именно это и произойдет", — сказал он.

Раундс подчеркнул, что США должны продолжить поддерживать и дать ей возможность самостоятельно определить лучший путь развития.

"Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать в мире — это взять на себя обязательства перед Украиной. Позволить им участвовать в принятии решения о том, будет ли победа действительно достигнута и будет ли Россия продолжать поддерживать тирана, пока мешки с телами продолжают возвращаться домой", — заявил сенатор.

Политик признал, что многие войны заканчивались заключением договоров, но есть и исключения, отметили в издании. По словам Раундса, это касается конфликтов, в которых принимали участие тираны.

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