В "Орловке" временно остановлена работа КПП: когда возобновят

Граница в пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией была закрыта временно из-за ночных обстрелов. Эти атаки привели к остановке всех проверок и переходов через границу, создав сложности для людей, желающих пересечь границу. Государственная таможенная служба Украины сообщила, что пункт пропуска должен возобновить работу в 11:00 утра. Граждан просят учесть эту задержку в своих поездках.

Пропуск через КПП на границе с Румынией остановили из-за атаки РФ

Олег Кипер, начальник Одесской областной военной администрации, рассказал, что обстрел произошел на рассвете.

"Из-за обстрелов в пункте пропуска "Орловка" приостановлены пропускные операции… Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", — подчеркнул Кипер.

В результате этих событий ранения получили два водителя грузовиков, один из которых гражданин Турции. Оба мужчины сейчас в больнице, состояние их оценивается как средней тяжести. Также из-за обстрела возник пожар, который быстро потушили спасатели.

Представители прокуратуры Одесской области сообщили о повреждениях зданий и грузовых машин. Следователи сейчас собирают доказательства и фиксируют последствия атаки, а расследование уже началось. Они подробно проверяют все на месте инцидента.

Ситуация в "Орловке" до сих пор сложная, но власти работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу пункта и обеспечить безопасность пересечения границы. Обновление событий можно ожидать в течение дня.

Ранее "Комментарии" писали, что в пункте пропуска "Орловка" осуществляются меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы.