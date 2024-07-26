В ОП заявили о готовности Украины к переговорам с РФ и назвали условия

Китай имеет интерес к тому, чтобы война в Украине прекратилась, об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, более того Пекин очень четко понимает роль, которую он сегодня играет в глобальном и политическом смысле.

Михаил Подоляк

"Безусловно, Китай заинтересован в том, чтобы конфликт (война в Украине) уже терял свою актуальность для глобальной повестки дня. Почему? Потому что это опять же разрушает правила, а Китай хочет, чтобы правила работали. Пекин демонстрирует готовность выслушать не только российскую сторону. Китай демонстрирует готовность как глобальный игрок выслушать Украину", — заявил Подоляк.

По его словам, в Поднебесной стремятся понять, почему в этой войне пока невозможно перейти к дипломатическому урегулированию.

"Я буду ссылаться на слова господина Кулебы. Он абсолютно прав – да, мы готовы к переговорному процессу. То есть, не надо винить Украину, что она хочет только войны. Нет. Во-первых, мы не начинали войну. Во-вторых, в нас не было никаких экспансионских намерений. Единственным агрессором является Россия, впрочем, мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя призвал Украину не медлить с переговорами. Он заявил, что российские войска не дадут Силам обороны отдохнуть. Более того, российский дипломат заявил, что Киев не сможет получить лучшие условия для переговоров, чем те, которые ранее предложил кремлевский диктатор Владимир Путин.



