В ОП заявили о готовности Украины к переговорам с РФ и назвали условия

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Ткачик Олеся
Китай имеет интерес к тому, чтобы война в Украине прекратилась, об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, более того Пекин очень четко понимает роль, которую он сегодня играет в глобальном и политическом смысле.
Михаил Подоляк
По его словам, в Поднебесной стремятся понять, почему в этой войне пока невозможно перейти к дипломатическому урегулированию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя призвал Украину не медлить с переговорами. Он заявил, что российские войска не дадут Силам обороны отдохнуть. Более того, российский дипломат заявил, что Киев не сможет получить лучшие условия для переговоров, чем те, которые ранее предложил кремлевский диктатор Владимир Путин.
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