В ОП сказали, на что указывает истерика Кремля о возможности Украины бить вглубь России

Россияне устроили истерику по поводу того, что Украина может получить разрешение использовать западное оружие для ударов по территории РФ. К этой истерике, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, даже присоединился лично диктатор Владимир Путин, даже выступивший с "особым обращением" с угрозами о выведении войны на "новый уровень".

Михаил Подоляк

Подоляк считает, что все эти истерики указывают на российскую безусловную трусость, а также на крайне специфическое и отвратительное умение вести войну только на непаритетных условиях ("мы будем атаковать всем, а вы должны иметь большие ограничения и соблюдать правила").

Кроме того, говорит советник главы Офиса президента, россияне очень боятся, что они проиграют в войне и будут не только юридические, но и исторические последствия. А еще, говорит Подоляк, россияне перестают правильно оценивать события.

"Важно правильно оценить все эти составляющие и принять обязательное решение о ведении войны исключительно в рамках международного права (а значит, территория страны-агрессорки должна испытать разрушительные системные удары, что резко сократят ее милитарные возможности)", — отметил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после того, как РФ получила баллистические ракеты от Ирана, появилась надежда на то, что Штаты и Британия позволят бить по России своим оружием. Впрочем, такое решение союзники до сих пор не приняли. Хотя утверждают, что не боятся ядерных угроз Путина и его заявлений о том, что НАТО станет стороной в войне. При этом в Кремле уже смеются над нерешительностью Запада, просто говорящего о разрешении, но не дающего его.



