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В ОП сказали, будут ли в Курской области создавать оккупационные администрации

Михаил Подоляк рассказал о политических целях военной операции в Курской области

сегодня, 19:01
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Ткачик Олеся

Украина пока не будет раскрывать конкретные военные цели операции в Курской области, но политическая цель очевидна: защитить украинские пограничные от обстрелов и продемонстрировать россиянам некомпетентность кремлевского режима, – сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Медузи".

В ОП сказали, будут ли в Курской области создавать оккупационные администрации

Михаил Подоляк

Он отметил, что режим секретности, обеспечивший первоначальный успех операции, продолжает быть важным для украинских бойцов, поэтому разглашать военные цели ВСУ на Курском фронте пока рано. Однако Подоляк открыто говорит о политических целях.

Первая задача – защита украинского приграничья от российских обстрелов путем удаления российской артиллерии на такое расстояние, чтобы она не могла угрожать гражданскому населению.

Второй целью является разрушение логистических маршрутов, по которым Россия подвозит резервы по всей линии фронта.

"Украина не ставит перед собой цель оккупировать эту территорию, а ведет войну именно в рамках обороны и разрушает только военные объекты. Социальные объекты остаются под контролем Российской Федерации – для Украины они не представляют никакой ценности", – подчеркнул Подоляк.

Третья политическая цель операции, по словам советника главы ОП, заключается в демонстрации слабости российского руководства, которое не способно принимать быстрые и эффективные решения, что еще раз доказывает их неспособность эффективно управлять ситуацией.

Четвертая цель операции – перенести войну на территорию самой России, что приведет к социальным последствиям для российского общества.

"При входе в Курскую область мы увидели, насколько шокированы люди: они живут в другой реальности. Им кажется, что война уже идет почти на территории стран Европы, а у них никаких рисков нет. Сейчас они видят совсем другую ситуацию. Конечно, все Это будет иметь тяжелые социальные последствия для России. Возможно, наконец-то начнется какая-то дискуссия о том, что это за война и к каким последствиям она приведет", – говорит Подоляк.

При этом он подчеркнул, что Украина не намерена создавать оккупационные администрации в Курской области, как это делает Россия на захваченных украинских территориях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина позволит представителям международных организаций посетить захваченные территории Курской области.




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Источник: https://meduza.io/feature/2024/08/14/nastuplenie-vsu-v-kurskoy-oblasti-prodolzhaetsya-chego-zhe-vse-taki-dobivaetsya-ukraina-intervyu-mihaila-podolyaka-iz-ofisa-zelenskogo
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