В ОП рассказали, зачем Кремль бомбит Украину неприемлемыми условиями мира

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Ткачик Олеся
Администрация РФ отдает себе отчет в своей неспособности на это время что-то противопоставить действиям украинских сил в Курской области, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
По его словам, уже по традиции в ситуациях собственной военной несостоятельности Кремль делает акцент на информационных операциях, преимущественно направленных против собственных подданных.
При этом, по его мнению, теперь кремлевский диктатор Владимир Путин чувствует себя в своем кресле достаточно неуверенно. Подоляк добавил, что исторически диктаторы считают продолжение боевых действий полезным для себя, когда боятся революции или переворота. Для Путина это также стало залогом выживания – способом связать кровью оцепление, уничтожить остатки оппозиции, усилить контроль над военными и силовиками, добавил советник главы Офиса президента.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после успеха в Курской области Украина готовит основу для проведения переговоров с РФ.
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