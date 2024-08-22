В ОП рассказали, зачем Кремль бомбит Украину неприемлемыми условиями мира

Администрация РФ отдает себе отчет в своей неспособности на это время что-то противопоставить действиям украинских сил в Курской области, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

По его словам, уже по традиции в ситуациях собственной военной несостоятельности Кремль делает акцент на информационных операциях, преимущественно направленных против собственных подданных.

Чтобы погасить рост тревожности среди населения, ему пытаются презентовать потерю территорий и наступление украинской армии вглубь страны как новую норму. Россиянам предлагают вспомнить опыт дедов, согласиться на командировку срочников в бой, скинуться на гуманитарную помощь для беженцев, а затем включить телевизор и забыть о плохом", — заявил Подоляк.

При этом, по его мнению, теперь кремлевский диктатор Владимир Путин чувствует себя в своем кресле достаточно неуверенно. Подоляк добавил, что исторически диктаторы считают продолжение боевых действий полезным для себя, когда боятся революции или переворота. Для Путина это также стало залогом выживания – способом связать кровью оцепление, уничтожить остатки оппозиции, усилить контроль над военными и силовиками, добавил советник главы Офиса президента.

"Страх перед позорным финалом заставляет правителей продолжать войны даже если они больше не верят в победу. Поэтому РФ уничтожает перспективу переговоров, то и дело выдвигая фантастически неприемлемые условия. По собственной воле Путин на мир не согласится, и Украина вынуждена применять всевозможные инструменты принуждения. Продолжение следует", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после успеха в Курской области Украина готовит основу для проведения переговоров с РФ.



