В ОП рассказали, почему окружение Путина истерит и требует убийства Зеленского

Именно по заказу российского руководства была совершена атака по Кремлю, таким образом Путин и компания попытались "легализировать" удары по центру Киева и попытки убить президента Украины Владимира Зеленского. Все окружение российского диктатора Владимира Путина пребывает в состоянии аффекта. Как передает портал "Комментарии", об этом в стриме Юлии Латыниной рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Они сымитировали конкретное действие в Кремле, для того чтобы иметь, как они думают, легальное право наносить удар, тем или иным ракетным оружием, по центру Киева для того, чтобы устранить человека, с волей которого они по-другому справиться не могут", — сказал Подоляк.

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Он считает, что по мнению россиян удар по правительственному кварталу Киева или физическое уничтожение человека, который "волевым решением сценарно держит эту войну правильно, позволит им избежать катастрофических последствий в войне".

"Они сами это постановочное видео сняли. После этого решили: "А давайте мы быстренько этой же ночью нанесем какой-то ответный удар чем-то по центрам принятия решений в Киеве. Тем самым покажем, что табу окончательно сняты", — отметил Подоляк.

Михаил Подоляк уверен, что таким образом Россия пытается переложить ответственность за эскалацию и свои действия на Украину. РФ хочет остановить неблагоприятное развитие ситуации в войне.

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