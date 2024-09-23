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В ОП отреагировали на громкую статью The Times о "плане победы" Зеленского

В Зеленском назвали статью "обобщениями авторов", логику плана им не объясняли.

23 сентября 2024, 20:50
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Лиля Воробьева

Журналисты британского издания The Times не ознакомились с "планом победы", который президент Украины Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену. Об этом сообщило Общественное со ссылкой на источник в Офисе президента.

В ОП отреагировали на громкую статью The Times о "плане победы" Зеленского

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В ведомстве отметили, что информация, опубликованная в издании, является обобщением авторов и журналисты не имели доступа к самому документу, а также им не объясняли логику плана.

"Основная особенность плана победы состоит в его комплексности — все пункты связаны между собой, и важно реализовывать их в совокупности", — отметил собеседник.

По его словам, "план победы" включает в себя пять пунктов. Четыре из них планируется реализовать с октября по декабрь, а пятый — на послевоенный период.

Представитель Офиса президента также подтвердил, что в документе действительно речь идет о поставках современного вооружения и возможном наступлении украинских войск в Курской области России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Times узнал новые детали плана победы Зеленского. План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, не предусматривает скорейшего вступления Украины в НАТО, но есть предложение создать аналог пятой статьи альянса.

СМИ отмечает, что план победы Владимира Зеленского гарантии безопасности для Украины от стран Запада предлагают "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО". Также в плане предусмотрена международная финансовая помощь для восстановления экономики. Отдельным пунктом идет предоставление современных вооружений от Запада, а также продолжение операции ВСУ в Курской области.



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Источник: https://suspilne.media/842567-z-planom-peremogi-zurnalistiv-times-ne-oznajomluvali-dzerelo-v-opu/
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