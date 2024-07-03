В ОП объяснили, для чего Зеленского уговаривают "прекратить огонь": что будет потом

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Кравцев Сергей
Время от времени иностранные посредники озвучивают предложения относительно "прекращения войны" на текущей линии фронта. Но замысел, который скрывается за этими предложениями очень примитивный. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента Украины
Такие предложения советник назвал "крайне интересными". Из них выплывает, что Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь. Особенно, конечно же, прекратить удары дальнобойными средствами поражения и особенно по оккупированной РФ территории и границе РФ. Россия же может продолжать наносить удары, о чем неоднократно заявлял тот же Лавров, настаивая, что даже в случае начала переговорного процесса никто не остановит удары по территории Украины.
В этой связи, Михаил Подоляк пояснил, что это означает.
В то же время, советник руководителя ОП отметил, что в этой ситуации возникают дополнительные вопросы.
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Sansers
3 июля 2024, 12:21
Когда Палдяк и толпа "эффективных менеджеров" получит боевые повестки и пойдут на передок ? Сдаваться - нельзя, тока пусть эта публика поучаствует в войне по-настоящему ! Тогда глядишь и простые люди подттянуться. А то сцуко опять хотят распилить 2,4 лярда на дорогах. Ну писец какой-то...
Sansers
3 июля 2024, 12:20
Когда Палдяк и толпа "эффективных менеджеров" получит боевые повестки и пойдут на передок ? Сдаваться - нельзя, тока пусть эта публика поучаствует в войне по-настоящему ! Тогда глядишь и простые люди подттянуться. А то сцуко опять хотят распилить 2,4 лярда на дорогах. Ну писец какой-то...
Hi
3 июля 2024, 12:19
Когда Палдяк и толпа "эффективных менеджеров" получит боевые повестки и пойдут на передок ? Сдаваться - нельзя, тока пусть эта публика поучаствует в войне по-настоящему ! Тогда глядишь и простые люди подттянуться и я пойду. А то сцуко опять хотят распилить 2,4 лярда на дорогах. Ну писец какой-то...