В ОП объяснили, для чего Зеленского уговаривают "прекратить огонь": что будет потом

Время от времени иностранные посредники озвучивают предложения относительно "прекращения войны" на текущей линии фронта. Но замысел, который скрывается за этими предложениями очень примитивный. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента Украины

Такие предложения советник назвал "крайне интересными". Из них выплывает, что Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь. Особенно, конечно же, прекратить удары дальнобойными средствами поражения и особенно по оккупированной РФ территории и границе РФ. Россия же может продолжать наносить удары, о чем неоднократно заявлял тот же Лавров, настаивая, что даже в случае начала переговорного процесса никто не остановит удары по территории Украины.

В этой связи, Михаил Подоляк пояснил, что это означает.

"Проще простого. Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и технику... Просто и примитивно. Еще проще и примитивнее", — заявил Михаил Подоляк.

В то же время, советник руководителя ОП отметил, что в этой ситуации возникают дополнительные вопросы.

"Вопрос риторический: как понимать людей, которые участвуют в кампании по принуждению страны, на которую напали, к одностороннему прекращению огня... А главное: неужели эти предложения делаются всерьез и неужели они приведут к окончанию войны?", — подчеркнул Михаил Подоляк.

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