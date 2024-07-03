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В ОП объяснили, для чего Зеленского уговаривают "прекратить огонь": что будет потом

Украине предлагают в одностороннем порядке прекратить огонь, но РФ при этом продолжит подтягивать силы и средства к приграничью

3 июля 2024, 13:07 comments1898
Автор:
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Кравцев Сергей
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Время от времени иностранные посредники озвучивают предложения относительно "прекращения войны" на текущей линии фронта. Но замысел, который скрывается за этими предложениями очень примитивный. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП объяснили, для чего Зеленского уговаривают "прекратить огонь": что будет потом

Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента Украины

Такие предложения советник назвал "крайне интересными". Из них выплывает, что Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь. Особенно, конечно же, прекратить удары дальнобойными средствами поражения и особенно по оккупированной РФ территории и границе РФ. Россия же может продолжать наносить удары, о чем неоднократно заявлял тот же Лавров, настаивая, что даже в случае начала переговорного процесса никто не остановит удары по территории Украины.

В этой связи, Михаил Подоляк пояснил, что это означает.

"Проще простого. Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и технику... Просто и примитивно. Еще проще и примитивнее", — заявил Михаил Подоляк.

В то же время, советник руководителя ОП отметил, что в этой ситуации возникают дополнительные вопросы.

"Вопрос риторический: как понимать людей, которые участвуют в кампании по принуждению страны, на которую напали, к одностороннему прекращению огня... А главное: неужели эти предложения делаются всерьез и неужели они приведут к окончанию войны?", — подчеркнул Михаил Подоляк.

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Обсуждения

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Sansers

3 июля 2024, 12:21

Когда Палдяк и толпа "эффективных менеджеров" получит боевые повестки и пойдут на передок ? Сдаваться - нельзя, тока пусть эта публика поучаствует в войне по-настоящему ! Тогда глядишь и простые люди подттянуться. А то сцуко опять хотят распилить 2,4 лярда на дорогах. Ну писец какой-то...

Sansers

3 июля 2024, 12:20

Когда Палдяк и толпа "эффективных менеджеров" получит боевые повестки и пойдут на передок ? Сдаваться - нельзя, тока пусть эта публика поучаствует в войне по-настоящему ! Тогда глядишь и простые люди подттянуться. А то сцуко опять хотят распилить 2,4 лярда на дорогах. Ну писец какой-то...

Hi

3 июля 2024, 12:19

Когда Палдяк и толпа "эффективных менеджеров" получит боевые повестки и пойдут на передок ? Сдаваться - нельзя, тока пусть эта публика поучаствует в войне по-настоящему ! Тогда глядишь и простые люди подттянуться и я пойду. А то сцуко опять хотят распилить 2,4 лярда на дорогах. Ну писец какой-то...


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