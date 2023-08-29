В ООН сообщили, сколько гражданских погибли в войне в Украине

Во время полномасштабного вторжения России в Украине погибли 9511 и получили ранения 17 206 гражданских в Украине. Такие цифры назвали в ООН с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2023-го, пишет Крым.Реалии.

Война в Украине (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что представители организации с 1 по 27 августа 2023 года зафиксировали 585 смертельных случаев или ранения гражданских лиц в Украине, в том числе 5 погибших и 19 раненых детей.

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Также в ООН подчеркивают, что реальное количество погибших людей может быть значительно больше. Ведь с территорий, где продолжаются интенсивные боевые действия, информация поступает с задержкой. А еще многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Оксен Лесной рассказал, сколько педагогов убила Россия. В результате удара дрона типа "Шахед" в Ромнах Сумской области разрушена школа и погибли четверо ее работников. Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, во время тревоги люди не спустились в безопасное место. Вооруженные силы РФ атаковали в ночь на 23 августа Украину 20 дронами, 11 из которых удалось сбить. В частности, 9 дронов были сбиты в Одесской области, две — в Запорожской. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали из района Приморско-Ахтарска (Россия) и Чауда (оккупированный Крым).

Также "Комментарии" информировали о том, что когда закончится война в Украине . В Украине растет количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с агрессором. Более 80% наших соотечественников ожидают возвращения всех территорий. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

Согласно данным социологов, в июне 2023 года 42% респондентов считали, что война будет продолжаться более года. В декабре 2022 года так думали всего 26%. В то же время количество ожидающих победы за полгода-год уменьшилось с 50% до 34%.

