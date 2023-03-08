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В ООН сообщили, настоящее ли видео казненного украинского военного

Российские военные расстреляли украинского бойца, который сказал: "Слава Украине!"

сегодня, 12:11 comments2516
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Автор:

Slava Kot

В Организации Объединенных Наций подтвердили подлинность видео, на котором российские военные расстреливают безоружного украинского бойца после слов "Слава Украине!". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В ООН сообщили, настоящее ли видео казненного украинского военного

Украинец, которого расстреляли после слов "Слава Украине"

На обнародованном видео заметно, как российские военные жестоко расстреляли украинца, спокойно сказавшего "Слава Украине!". Видеоматериал стал поразительным подтверждением российской агрессии в Украине и вызвал международную реакцию. Чтобы предотвратить манипуляции со стороны представителей Российской Федерации в ООН решили проверить видео на подлинность.


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"Нам известно об этом видео, опубликованном в соцсетях, на котором показано, как украинский солдат в плену, вероятно, казнен российскими вооруженными силами. На основании предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть аутентичным", — сказал представитель Управления ООН по правам человека Франс Пресс.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал "найти убийц". Имя мужчины, которого расстреляли россияне, сообщили украинские военные, им оказался Тимофей Николаевич Шадура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно имя 14-летней украинской беженки, которую нашли без сознания на пляже в Англии. Подростка отвезли в больницу, где она скончалась. Девушка вместе с матерью убегала от российской агрессии в Украине.

Также "Комментарии" писали, мнение экспертов о том, что ожидать в будущем в боях за Бахмут. Имеет ли украинская армия преимущество и почему защищает город, который превратился в крепость на востоке Украины?



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/08/russia-ukraine-war-live-kremlin-calls-nord-stream-reports-a-distraction-eu-will-never-accept-russian-threats-says-von-der-leyen
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