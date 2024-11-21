В ООН снова подыграли РФ: какое оружие не должна использовать Украина против россиян

Странам, подписавшим Оттавскую конвенцию 1997 года о запрещении противопехотных мин, запрещено использовать эти боеприпасы при любых обстоятельствах. Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.

Антониу Гутерриш

"Обязательства государств-участников Конвенции четко регламентируют запрет использования, хранения, производства и передачи противопехотных мин", — подчеркнула Троссел.

Дипломат подчеркнула, что каждая страна, ратифицировавшая документ, обязуется никогда не использовать эти боеприпасы.

По словам представительницы ООН, противопехотные мины представляют серьезную угрозу мирному населению, поэтому их использование не допускается ни одной из сторон конфликтов. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, взяв на себя соответствующие обязательства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 20 ноября стало известно, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин Украине. Издание The Washington Post сообщило, что в Пентагоне это решение считается одним из самых эффективных шагов для замедления наступательных действий России.

При этом министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Лаос заявил, что Байден впервые согласился отправить Украине противопехотные мины. По его словам, решение принято из-за смены тактики России на фронте. Ллойд Остин подчеркнул, что россияне уже не идут по технике. Они используют человеческие ресурсы, которые способны приближаться и делать что-нибудь, чтобы проложить путь для военной техники. При этом он указал на постоянные мясные штурмы россиян.



