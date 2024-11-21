logo

BTC/USD

97550.51

ETH/USD

3337.80

LTC/USD

89.16

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ООН снова подыграли РФ: какое оружие не должна использовать Украина против россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН снова подыграли РФ: какое оружие не должна использовать Украина против россиян

В ООН считают, что Украина не должна использовать противопехотные мины, которые она может получить от США

сегодня, 17:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Странам, подписавшим Оттавскую конвенцию 1997 года о запрещении противопехотных мин, запрещено использовать эти боеприпасы при любых обстоятельствах. Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.

В ООН снова подыграли РФ: какое оружие не должна использовать Украина против россиян

Антониу Гутерриш

"Обязательства государств-участников Конвенции четко регламентируют запрет использования, хранения, производства и передачи противопехотных мин", — подчеркнула Троссел.

Дипломат подчеркнула, что каждая страна, ратифицировавшая документ, обязуется никогда не использовать эти боеприпасы.

По словам представительницы ООН, противопехотные мины представляют серьезную угрозу мирному населению, поэтому их использование не допускается ни одной из сторон конфликтов. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, взяв на себя соответствующие обязательства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 20 ноября стало известно, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин Украине. Издание The Washington Post сообщило, что в Пентагоне это решение считается одним из самых эффективных шагов для замедления наступательных действий России.

При этом министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Лаос заявил, что Байден впервые согласился отправить Украине противопехотные мины. По его словам, решение принято из-за смены тактики России на фронте. Ллойд Остин подчеркнул, что россияне уже не идут по технике. Они используют человеческие ресурсы, которые способны приближаться и делать что-нибудь, чтобы проложить путь для военной техники. При этом он указал на постоянные мясные штурмы россиян.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости