В ООН сделали заявление о войне в Украине: что требуют от РФ

Деннис Фрэнсис

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис осудил действия российских окупантов и призвал РФ вывести своих военных с территории Украины. В интервью "Укринформ" он, в частности, отметил, что Генассамблея четко указывала на нарушение Россией фундаментальных принципов организации и ожидает от РФ исправления ситуации.

При этом он подчеркнул, что резолюция призывает к немедленному полному выводу всех российских войск с территории Украины.

Фрэнсис подчеркнул, что ни одно государство не может нарушать международный закон и не ожидать последствий. Он также упомянул о председательстве РФ в Совбезе ООН до 31 июля 2024 года, выразив надежду, что к этому времени войска агрессора покинут Украину.

"Мы надеемся, что российские власти решят вывести свои войска (из Украины, — Главред) до сентября этого года или раньше, но исходя из того, что мы видели, нет никакой гарантии, что это произойдет. Этот вопрос будет оставаться приоритетным в повестке Генеральной Ассамблеи ООН", — подытожил глава Генассамблеи ООН.

Ранее украинский дипломат Сергей Кислица отметил, что предложения по мирному урегулированию войны, не предусматривающие полный вывод российских войск, не обеспечат устойчивого и справедливого мира.

При этом известно, что в течение последних дней в Украине активно обсуждают так называемый проект "мирного договора" РФ, который она якобы передала Штатам. Этот документ предусматривает, что Украина должна отказаться от Донбасса, а РФ подумает о том, чтобы передать Украине временно захваченные территории Херсонской и Запорожской областей.

При этом мнение, что именно Банковая слила этот проект договора в соцсети. Отмечается, что в Киеве и на Западе вроде бы понимают, что Украина сейчас не выиграет войну. Впрочем, есть мнение, что "мирный план" РФ – это информационно-психологическая спецоперация Кремля, чтобы раскачать украинское общество.



