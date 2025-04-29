logo

BTC/USD

94522.53

ETH/USD

1801.93

LTC/USD

86.04

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ООН с упреком отреагировали на заявление Путина о трехдневном "перемирии"
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН с упреком отреагировали на заявление Путина о трехдневном "перемирии"

В ООН подчеркнули, что хотели бы видеть окончание войны, а не временное "перемирие"

сегодня, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ответ на заявление российского диктатора Владимира Путина об объявлении очередного короткого "перемирия" на День Победы в ООН отметили, что хотели бы видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации, а не временное прекращение огня. Такое заявление сделал пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В ООН с упреком отреагировали на заявление Путина о трехдневном "перемирии"

ООН. Фото: из открытых источников

"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", – говорится в заявлении Дюжаррика.

Он также отметил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Спикер Генсека ООН также добавил, что в ООН положительно относятся к любым усилиям по урегулированию войны в Украине, соответствующие позиции уже озвучивались множество раз.

На вопрос об участии северокорейских войск в российской войне против Украины, что признали и РФ, и КНДР, спикер ответил, что любая интернационализация любого конфликта – это неправильное направление.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что прекращение огня после ударов по энергетике Украины и "Пасхального перемирия" показали, что детали любого будущего соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, должны быть общедоступными, официально согласованными заранее всеми сторонами и предусматривать надежные механизмы мониторинга.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3987047-hocemo-baciti-zakincenna-vijni-v-oon-prokomentuvali-zaavu-putina-pro-tridenne-peremira.html
Теги:

Новости

Все новости