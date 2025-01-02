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В ООН раскритиковали Украину из-за запрета церкви Путина: о чем идет речь в скандальном докладе

В 2023 году организация отмечала, что правоохранители Украины якобы не принимают достаточно мер по защите верующих УПЦ МП.

сегодня, 10:24
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Клименко Елена

ООН высказала критику в адрес Украины из-за якобы недостаточного обоснования решения о роспуске религиозных организаций, в частности, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В ООН раскритиковали Украину из-за запрета церкви Путина: о чем идет речь в скандальном докладе

Фото: armyinform.com.ua

Организация назвала запрет УПЦ МП нарушением международных стандартов, поскольку согласно докладу национальная безопасность не является достаточным основанием для ограничения религиозных прав согласно международным соглашениям.

"Закрытие религиозной организации является серьезным ограничением, влияющим на способность людей исповедовать свою религию в кругу единомышленников и ставит под угрозу существование общины. Для такого шага необходимы веские аргументы. Украина не доказала необходимость и пропорциональность этого шага", – говорится в докладе.

Авторы доклада также добавили, что новый закон позволяет распускать религиозные общины по нечетким основаниям, не обеспечивающим четкое понимание требований. Это, по мнению ООН, приводит к тому, что все общество отвечает за действия отдельных лиц.

"Нечеткость и чрезмерная широта формулировок могут угрожать праву на свободу выражения мнений", – отмечается в докладе.

Стоит отметить, что это не первая критика ООН по ситуации с Московской церковью в Украине.

Напомним, что 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8371, запрещающий деятельность религиозных организаций, имеющих руководящие центры в странах, ведущих агрессивную войну против Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Папа Римский Франциск выразил серьезное беспокойство из-за решения Украины принять закон, запрещающий религиозные организации стран, совершивших агрессию против Украины. В этот список входит УПЦ МП, сотрудничающая с Русской православной церковью.



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Источник: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ukraine/2024-12-31-pr41-ukraine-en.pdf
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