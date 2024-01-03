В ООН призвали Украину и Россию "принять немедленные меры для деэскалации" в войне

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк заявил, что в войне между Украиной и Россией необходимо предпринять "немедленные шаги по деэскалации". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление международной организации в социальной сети X.



Комиссар ООН по правам человека Уолкер Тюрк. Фото из открытых источников

Совет ООН по правам человека заявил, что в войне зафиксированы убийства гражданских жителей, а также атаки на гражданские объекты, что запрещено международным правом.

"Тревожная эскалация боевых действий, десятки убитых мирных жителей в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и атаки на гражданские объекты", — говорится в заявлении ООН.

Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал снизить эскалацию в войне.

"Тюрк призывает принять немедленные меры для деэскалации, обеспечения защиты гражданских лиц и уважения к международному праву", — сообщила пресс-служба организации.

Напомним, что Россия в конце 2023 года и начале 2024 года осуществила массовые ракетные атаки по Украине, в том числе и по гражданским объектам, где пострадали и погибли мирные жители. В России же обвинили Украину в атаке на Белгород, где, по данным Москвы, погибли несколько гражданских лиц. Несмотря на обвинения России в США, пояснили, что обычные россияне также несут бремя войны, а ответственность за смерть граждан РФ должен нести Путин, начавший войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция отреагировала на заявления России по поводу атаки Украины на Белгород.

Также "Комментарии" писали о британском после, который рассказал, как повлияет на украинцев очередная массовая ракетная атака России.