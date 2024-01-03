logo

BTC/USD

44847.59

ETH/USD

2347.23

LTC/USD

72.55

USD/UAH

38.70

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ООН призвали Украину и Россию "принять немедленные меры для деэскалации" в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН призвали Украину и Россию "принять немедленные меры для деэскалации" в войне

В Совете ООН по правам человека заявили о необходимости обеспечить защиту гражданских лиц и уважать международное право во время войны.

сегодня, 10:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк заявил, что в войне между Украиной и Россией необходимо предпринять "немедленные шаги по деэскалации". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление международной организации в социальной сети X.

В ООН призвали Украину и Россию "принять немедленные меры для деэскалации" в войне

Комиссар ООН по правам человека Уолкер Тюрк. Фото из открытых источников

Совет ООН по правам человека заявил, что в войне зафиксированы убийства гражданских жителей, а также атаки на гражданские объекты, что запрещено международным правом.

"Тревожная эскалация боевых действий, десятки убитых мирных жителей в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и атаки на гражданские объекты", — говорится в заявлении ООН.

Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал снизить эскалацию в войне.

"Тюрк призывает принять немедленные меры для деэскалации, обеспечения защиты гражданских лиц и уважения к международному праву", — сообщила пресс-служба организации.

Напомним, что Россия в конце 2023 года и начале 2024 года осуществила массовые ракетные атаки по Украине, в том числе и по гражданским объектам, где пострадали и погибли мирные жители. В России же обвинили Украину в атаке на Белгород, где, по данным Москвы, погибли несколько гражданских лиц. Несмотря на обвинения России в США, пояснили, что обычные россияне также несут бремя войны, а ответственность за смерть граждан РФ должен нести Путин, начавший войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция отреагировала на заявления России по поводу атаки Украины на Белгород.

Также "Комментарии" писали о британском после, который рассказал, как повлияет на украинцев очередная массовая ракетная атака России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/UNHumanRights/status/1742283015097626853
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:31

ООН як і G20 не робить різниці між двома недо країнами з вісі зла. Карлики однакові як і однакова їх ідеологія якою керують юдеї. В світі сформовано пояс зла: Україна Білорусь Ізраїль Росія КНДР Китай.


Новости

Все новости