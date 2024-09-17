logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ООН ответили на запрос Украины приехать в Курскую область
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН ответили на запрос Украины приехать в Курскую область

Организация Объединенных Наций не сможет приехать в Курскую область, пока не получит разрешение России.

сегодня, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины направило сообщения в ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы осуществить "должное обеспечение основополагающих прав человека" в Курской области. В ООН отреагировали на запрос Украины и объяснили, что без разрешения России не могут приехать на Курщину.

В ООН ответили на запрос Украины приехать в Курскую область

В ООН ответили на запрос Украины. Фото из открытых источников

Как сообщает "Голос Америки", в ООН готовы посетить подконтрольную Украине территорию Курской области. Спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил, что для "мер гуманитарного реагирования" можно совершить визит для международной организации, но только через разрешение от Российской Федерации.

В Красном кресте на приглашение Украины пока не отреагировали.

Напомним, что 16 сентября Министерство иностранных дел Украины заверило соблюдение международных обязательств в сфере международного гуманитарного права со стороны Украины относительно подконтрольной ей территории в Курской области. Для этого МИД призвал ООН и МККК присоединиться к мерам гуманитарного реагирования и осуществлять мониторинг.

Спикер Кремля Дмитрий Песков резко негативно отреагировал на такую инициативу Украины и назвал ее "провокацией". Спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на заявления Пескова словами, что "реакция Кремля… свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН признали свою беспомощность перед Россией.

Также "Комментарии" писали о трех странах Африки, которые подали заявку в ООН и обвиняют Украину якобы в причастности к терроризму. Это заявление уже активно стало использовать Россия в своей антиукраинской пропаганде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости