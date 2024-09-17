В ООН ответили на запрос Украины приехать в Курскую область

Министерство иностранных дел Украины направило сообщения в ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы осуществить "должное обеспечение основополагающих прав человека" в Курской области. В ООН отреагировали на запрос Украины и объяснили, что без разрешения России не могут приехать на Курщину.



В ООН ответили на запрос Украины. Фото из открытых источников

Как сообщает "Голос Америки", в ООН готовы посетить подконтрольную Украине территорию Курской области. Спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил, что для "мер гуманитарного реагирования" можно совершить визит для международной организации, но только через разрешение от Российской Федерации.

В Красном кресте на приглашение Украины пока не отреагировали.

Напомним, что 16 сентября Министерство иностранных дел Украины заверило соблюдение международных обязательств в сфере международного гуманитарного права со стороны Украины относительно подконтрольной ей территории в Курской области. Для этого МИД призвал ООН и МККК присоединиться к мерам гуманитарного реагирования и осуществлять мониторинг.

Спикер Кремля Дмитрий Песков резко негативно отреагировал на такую инициативу Украины и назвал ее "провокацией". Спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на заявления Пескова словами, что "реакция Кремля… свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН признали свою беспомощность перед Россией.

Также "Комментарии" писали о трех странах Африки, которые подали заявку в ООН и обвиняют Украину якобы в причастности к терроризму. Это заявление уже активно стало использовать Россия в своей антиукраинской пропаганде.