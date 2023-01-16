В ООН назвали ужасную цифру жертв среди гражданских в Украине за время российского вторжения

В свежем строительстве Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что с 24 февраля прошлого года и до полуночи с 15 на 16 января в Украине погиб 7031 мирный житель, в том числе 433 ребенка, пишут "Комментарии".



Погибли тысячи мирных, еще больше раненых

По актуальным данным, ранения получили 11327 гражданских украинцев, в том числе 827 детей. Большинство смертей мирных жителей городов и сел зафиксировано в тыловых территориях, подконтрольных Украине. Ситуация на оккупированных Россией территориях имеет 495 погибших и 1673 раненых.

ООН каждый раз напоминает, что в своих подсчетах учитывает только задокументированные и подтвержденные случаи. Следовательно, на самом же деле реальная цифра погибших гражданских может оказаться значительно больше. И прежде всего – из тех мест, где происходили интенсивные бои и массированные обстрелы, и откуда все еще нет достоверной информации. Речь идет в частности о Мариуполе, Попасной, Северодонецке, Лисичанске и Изюме.

Как писали "Комментарии", если Украина проиграет и не устоит во время российской войны, это может стать началом Третьей мировой войны. Вот почему Запад обязан дать нашей стране орудие, чтоб отразить российскую злость. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Берлин.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что Россия, вероятно, готовит ряд действий, чтобы в течение следующих шести месяцев вернуть инициативу в войне против Украины и положить конец нынешнему ряду операционных успехов Украины. В ISW подчеркнули, что подготовка Кремля к вероятным решительным стратегическим действиям в 2023 году не исключает его усилий по созданию условий для затяжной войны.

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