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В ООН назвали главную причину гибели мирных украинцев на войне

Большинство атак осуществляются так называемыми дронами с видом от первого лица (FPV), которые имеют камеры для реального времени мониторинга территорий и целей.

сегодня, 15:00
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Клименко Елена

В январе 2025 г. беспилотники ближнего действия стали главной причиной гибели мирных жителей в Украине. В частности, больше всего пострадали жители Херсона. Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН.

В ООН назвали главную причину гибели мирных украинцев на войне

Фото: из открытых источников

Согласно данным миссии, в январе 2025 года погибли по меньшей мере 139 мирных жителей, а еще 738 получили ранения. Из этих случаев 38 смертей (27%) и 223 ранения (30%) стали следствием атак с использованием беспилотников малой дальности, которые сбрасывают взрывчатку на гражданских лиц, в том числе тех, кто находится в автомобилях или общественном транспорте.

"Беспилотники ближнего радиуса действия стали одной из самых больших угроз для мирных жителей в прифронтовых регионах", — отметила Даниэль Белль, глава миссии.

ООН отмечает, что большинство атак осуществляется так называемыми дронами с видом от первого лица (FPV), которые имеют камеры для реального времени мониторинга территорий и целей. Это позволяет операторам на земле точнее определять, является ли цель военным объектом или гражданским лицом.

Большинство жертв от беспилотников ближнего действия были зафиксированы в подконтрольных правительству районах Херсонской области, особенно в районе реки Днепр, где эти дроны повлекли 70% всех жертв среди гражданского населения в регионе.

К примеру, 6 января беспилотник сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Херсоне, в результате чего погибли мужчина и женщина, а еще восемь гражданских лиц получили ранения. Мониторинговая миссия зафиксировала увеличение жертв среди мирных жителей от атак беспилотников ближнего радиуса в других прифронтовых областях, в частности в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой и Запорожской.

По данным ООН, за время войны погибли около 12 500 гражданских лиц, среди которых 650 детей. ООН отмечает, что эти цифры могут быть занижены, поскольку учитываются только случаи, подтвержденные ее мониторинговыми группами.

Как уже писали "Комментарии", с 13 января 2025 года граждане Украины могут пройти регистрацию и получить финансовую помощь от УВКБ ООН. Этот одноразовый грант предназначен для определенных категорий населения.



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Источник: https://ukraine.ohchr.org/en/In-Ukraine-Short-Range-Drones-Become-Most-Dangerous-Weapon-for-Civilians-UN-Human-Rights-Monitors-Say
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