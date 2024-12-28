На временно оккупированных территориях Украины российские войска совместно с местными коллаборантами организуют специализированные учебные классы, где украинских подростков учат производить дроны. Эти дроны, по планам захватчиков, будут использоваться для нужд армии РФ, в частности, для ведения боевых действий против Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Изготовление дронов. Фото: РБК-Украина

Отмечается, что российская сторона сознательно нарушает нормы международного права, привлекая гражданское население, включая детей, в изготовление техники, используемой для ведения войны. Это является грубым нарушением прав человека и международных соглашений, в частности, Конвенции о правах ребенка, запрещающей использование несовершеннолетних лиц в военных целях или для изготовления военной продукции.

По данным ЦНС, эти "инженерные классы" для детей открываются в разных оккупированных городах при поддержке оккупационных администраций, в частности, через так называемые "министерства образования" или "управление образования" на этих территориях. Это часть стратегического плана России, направленного на интеграцию оккупированных регионов в российскую военную и экономическую систему. Российские захватчики уже утвердили программу расширения этой сети к 2030 году, что свидетельствует о продолжительности и системности их планов.

ЦНС отмечает, что привлечение детей к изготовлению дронов является не только нарушением норм международного гуманитарного права, но создает дополнительные этические и правовые проблемы. Враг использует детей в качестве рабочей силы для своих военных целей, что является дополнительным преступлением. Это также подрывает морально психологическое состояние населения на оккупированных территориях, поскольку подростки становятся частью враждебной пропаганды, что может иметь серьезные последствия для их психики и будущего.

Портал "Комментарии" ранее писал, что названа неожиданная причина , почему Запад хочет отдать оккупированные территории Украины Путину.