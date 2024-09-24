В оккупированном Мариуполе за взятки «перепродают» автомобили погибших людей

Автомобили погибших в Мариуполе "перепродают" за взятки. Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на информацию Сопротивление Приазовья.

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Отмечается, что авто погибших людей в Мариуполе продают бердянские "перекупы". По информации партизан, уцелевшие автомобили вывозят из города, дав "взятки" оккупационной полиции. Затем автомобили перепродают по рыночной цене. Таким образом, "перекупы" зарабатывают деньги на трагедии людей, а все это покрывают оккупанты.

"Мариуполь превратился в настоящий город коррупционных "схем". На так называемых ремонтах домов мирных жителей зарабатывают российские подрядчики. Квартиры погибших или уехавших мариупольцев перепродают псевдориелторы или "национализирует государство". Все это под оберткой "восстановления" и "асвабаждения"", – отмечают в горсовете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В дома мариупольцев заселяют беженцев из Курщины

В Мариуполь привезли беженцев из российской Курской области. Их заселяют в дома мариупольцев. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает портал "Комментарии". Оккупанты решили разместить в захваченном городе беженцев из города Суджа. Россиян разместили в "национализированных" домах, то есть у тех, которые захватчики отобрали у покинувших город мариупольцев.

"Активисты и партия "единая россия" доставили гуманитарную помощь беженцам: вещи, комплекты постельного белья, обувь, посуда. К мариупольцам оккупанты относятся по другому. Во время блокады они уничтожали город и убили более 22 тысяч мирных жителей, а теперь тысячи горожан остаются без жилья, на улице Им оккупанты никак не помогают. Так выглядит подлинное отношение захватчиков к местному населению", — отмечают в городском совете.

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