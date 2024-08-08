Недовольство работников горной сферы на временно оккупированных территориях Украины может подорвать уверенность российских оккупантов по внедрению "русского мира" на Донбассе.

Оккупанты оставили горняков без денег. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, по состоянию на сегодняшний день большинство шахтеров в так называемой "ДНР" не получают заработные платы и уже сыты обещаниями местных коллаборантов.

В Центре сопротивления отметили, что речь идет не только о зарплатах — оккупанты также не выплачивают отпускные, компенсации, наградные и больничные.

"Напряжение в оккупации растет, учитывая цинизм ситуации, ведь 25 августа захватчики будут праздновать день шахтера", — говорится в сообщении Центра сопротивления.

В Центре национального сопротивления отметили, что россияне экономят не только на горняках, но и на выплате зарплат водителям трамвайно-троллейбусного управления так называемой "ЛНР". Проблема с выплатой зарплат водителям возникла на оккупированных территориях еще в марте прошлого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.

