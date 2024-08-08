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В оккупации назревает бунт: РФ оставила шахтеров без денег

Захватчики перестали выплачивать зарплаты и премии шахтерам

8 августа 2024, 22:03
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Марьян Ощановский

Недовольство работников горной сферы на временно оккупированных территориях Украины может подорвать уверенность российских оккупантов по внедрению "русского мира" на Донбассе.

В оккупации назревает бунт: РФ оставила шахтеров без денег

Оккупанты оставили горняков без денег. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, по состоянию на сегодняшний день большинство шахтеров в так называемой "ДНР" не получают заработные платы и уже сыты обещаниями местных коллаборантов.

В Центре сопротивления отметили, что речь идет не только о зарплатах — оккупанты также не выплачивают отпускные, компенсации, наградные и больничные.

"Напряжение в оккупации растет, учитывая цинизм ситуации, ведь 25 августа захватчики будут праздновать день шахтера", — говорится в сообщении Центра сопротивления.

В Центре национального сопротивления отметили, что россияне экономят не только на горняках, но и на выплате зарплат водителям трамвайно-троллейбусного управления так называемой "ЛНР". Проблема с выплатой зарплат водителям возникла на оккупированных территориях еще в марте прошлого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/za-vodiyamy-shahtari-okupanty-ne-platyat-groshi-girnykam/
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Обсуждения

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я

8 августа 2024, 23:01

нова війна-це зовсім не те про що думають...


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