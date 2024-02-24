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В оккупации молодежь вынуждают голосовать за Путина: что об этом известно

Кураторы из Кремля работают над повышением поддержки Путина на оккупированных территориях

24 февраля 2024, 23:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Представители российско-оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Украины принимают меры по снижению негативных последствий полномасштабной агрессии РФ против Украины на так называемую подготовку "избирательного процесса".

В оккупации молодежь вынуждают голосовать за Путина: что об этом известно

Путин хочет оставаться неизменным диктатором РФ. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, российское политическое руководство в приказном порядке поставило задачу представителям оккупационных администраций максимально эффективно обеспечить высокий уровень поддержки российскому президенту среди местной молодежи. От коллаборантов требуют обеспечить показатель поддержки Путина не ниже 72%.

Сообщается, что, согласно всем методическим рекомендациям и указаниям администрации президента РФ, среди украинской молодежи в оккупации распространяются нарративы, содержащие искаженную информацию об Украине и желание стран Запада снизить российское влияние на международной арене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за два года полномасштабного вторжения РФ беспилотные летательные аппараты украинского производства совершили настоящий прорыв. Как пишет газета The Times, украинские беспилотники на втором году войны смогли даже атаковать Кремль. Как отмечает издание, несмотря на символичность атаки, "это был сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность наносить удары по самому сердцу Москвы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные государства не решались передавать Украине вооружение, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек Альянса отметил, что впоследствии ситуация изменилась, и сейчас Украина регулярно получает новые пакеты военной помощи от Запада. "В начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", — заявил Йенс Столтенберг.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupatsijna-vlada-namagayetsya-zabezpechyty-vysokyj-riven-pidtrymky-prezydenta-rf-sered-molodi-na-tot/
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