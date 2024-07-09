В «Охматдете» прокомментировали информацию о якобы «отравленной» воде

Волонтер Екатерина Терехова, которая 8 июля помогала пострадавшим возле "Охматдета", заявила, что кто-то принес в больницу отравленную воду в бутылках.

Удар по больнице "Охматдет"

По ее словам, вечером, когда волонтеры уже собирались, оставили на столике воду. Через некоторое время их позвали полицейские и якобы указали на воду. Женщина утверждает, что все контактирующие с этой водичкой имеют, якобы, химическое отравление. При этом волонтер говорит, что такое отравление есть у нее, полицейских. Екатерина Терехова утверждает, что якобы всем сделали укол. Вероятно, чтобы нейтрализовать действие яда.

При этом в полиции Киева заявили, что проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеских обстрелов в "Охматдете".

"Указанную информацию полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. По данному факту проводится проверка. В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских о возможном отравлении водой не поступало", — говорится в сообщении полиции.

Вместе с тем нет официальной информации о якобы отравленной воде и в больнице "Охматдет". Как сообщила порталу "Комментарии" представитель больницы Елизавета Карпенко, в больнице ничего неизвестно, о том, что вблизи медучреждения могла быть отравлена вода.

При этом Елизавета Карпенко подчеркнула, что в соцсетях распространяют фейки о больнице "Охматдет". В частности, вчера распространялась информация о том, что в результате ракетного удара по больнице погибла мать и ребенок. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнула Карпенко и добавила, что, по всей видимости, фейки распространяют, чтобы усилить панику среди украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне ракетой Х-101 попали в детскую больницу "Охматдет". В больнице отметили, что заведение испытало очень серьезные разрушения и требует огромных средств на восстановление.



