В Офисе президента жестко поставили Путина на место с его миротворческими инициативами

В Офисе президента прокомментировали заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, который снова публично повторяет, что "его предложения ведут к реальному миру, дипломатическому урегулированию кризиса".

Михаил Подоляк

Во-первых, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, нет никакого кризиса, а развязана РФ большая война с вполне конкретной оккупационной и геноцидной целью. Во-вторых, подчеркнул советник, любая взрослая дипломатия возможна только в адекватных переговорах, а для этого Россия должна вернуться к международному праву, что невозможно, учитывая качество нынешней российской элиты, и покинуть территорию другой страны, что возможно только вследствие военного принуждения. .

В-третьих, подчеркивает Подоляк, массовые доказанные военные преступления и масштабные разрушения инфраструктуры Украины требуют надлежащих и жестких юридических решений. Прежде всего по отношению к авторам войны.

"В противном случае глобальная безопасность и глобальные правила будут окончательно "убиты". В-четвертых, любая фиксация "не проигрыша России" неизбежно приведет к следующим этапам войны. И Путин однозначно хорошо это понимает. Ему нужно время на дальнейшую милитаризацию, усиление глобального пропагандистского давления и дооформление агрессивного альянса из стран/организаций, готовых к экспансиям на других территориях", — заявил Подоляк.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия не предлагает ни одного "мира", но настаивает на капитуляции Украины, несмотря на то, что несет в этой войне огромные потери.

"Зачем сохранять "путинский режим", который ничего не сможет предложить завтра, кроме войн?" – спросил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор продолжает утверждать, что его предложения могли бы принести "реальный мир" в Украину.



