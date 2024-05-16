В Офисе президента странно прокомментировали отсутствие оборонных рубежей в Харьковской области

В Офисе президента заявили, что все заявления об отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области являются манипулятивны, в частности об этом сказал советник офиса Сергей Лещенко.

Сергей Лещенко

Советник офиса президента Сергей Лещенко заявил о том, что враг распространяет дезинформацию по поводу того, что в Харьковской области отсутствуют фортификационные сооружения. По его словам, таким образом оккупанты преследуют несколько целей.

Так, россияне, утверждая, что на Харьковщине нет оборонных рубежей, пытаются всех убедить что область и город Харьков для них является легкой целью для оккупации. Таким образом они хотят посеять панику среди жителей области.

Кроме того, заявил Лещенко, россияне говорят, что, якобы, деньги, выделенные на строительство оборонных рубежей в Харьковской области, просто разворовали. Таким образом, враг хочет разругать между собой военное руководство и руководство военных администрации и усилить напряжение в обществе.

"Отсутствие фортификационных сооружений в Харьковской области являются манипулятивными",

– заявил Лещенко.

По его словам, в Харьковской области возводится эшелоновая система фортификаций, которая состоит из нескольких оборонных рубежей.

Такие объяснения Лещенко вызвали непонимание у волонтера Романа Доника.

"По версии Офиса президента, все, кто имеют глаза и интересуются темой фортификаций на Харьковщине, поддерживают российское ИПСО. А те, кто понимают, что ответственные за это лица сидят в ВГА, ну просто работают на РФ. Все лгут. Потому что не лжет только Синегубов .Ну еще Сирожа диджей Лещенко.

– отметил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению западных СМИ, одной из причин прорыва оккупантов в Харьковской области является отсутствие линий обороны.