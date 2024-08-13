В Офисе президента рассказали о двух путях завершения войны с РФ: каким пойдет Украина

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Ткачик Олеся
Курская область, как, впрочем, и любая другая пограничная область России, – это квинтэссенция того типа умышленно подлой войны, которую всегда предпочитают россияне, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
По его словам, Россия использует свои территории для расположения артиллерии, РСЗО, небольших авиационных баз, пусковых установок для баллистики для масштабных ударов по гражданскому населению другой страны. В то же время, она уверена, что ее территория неформально неприкосновенна, никто не будет разрушать логистику и инфраструктуру войны на территории РФ, добавил советник главы Офиса президента.
Он отметил, что первый путь – это разрушение той же инфраструктуры войны сухопутными операциями. Подоляк подчеркнул, что именно то, что в силах Украины и что нужно для обязательной защиты населения Украины в приграничных областях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина обращалась к своим союзникам за разрешением применять их дальнобойное оружие во время операции в Курской области, впрочем, получила отказ. В частности, не разрешила Украине использовать свои дальнобойные ракеты Великобритания.
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