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В Офисе президента рассказали о двух путях завершения войны с РФ: каким пойдет Украина

В Офисе президента считают, что можно заставить Россию завершить войну в Украине

сегодня, 12:43
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Ткачик Олеся

Курская область, как, впрочем, и любая другая пограничная область России, – это квинтэссенция того типа умышленно подлой войны, которую всегда предпочитают россияне, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Офисе президента рассказали о двух путях завершения войны с РФ: каким пойдет Украина

Михаил Подоляк

"Это война без правил ведения войны", — отметил Подоляк.

По его словам, Россия использует свои территории для расположения артиллерии, РСЗО, небольших авиационных баз, пусковых установок для баллистики для масштабных ударов по гражданскому населению другой страны. В то же время, она уверена, что ее территория неформально неприкосновенна, никто не будет разрушать логистику и инфраструктуру войны на территории РФ, добавил советник главы Офиса президента.

Сегодня Украина показывает, что это не так. И что только два пути до окончания войны и возвращения России к пониманию, что такое правила войны", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что первый путь – это разрушение той же инфраструктуры войны сухопутными операциями. Подоляк подчеркнул, что именно то, что в силах Украины и что нужно для обязательной защиты населения Украины в приграничных областях.

"Второй: нанесение дальнобойных ударов в глубину России. Масштабных и регулярных. Но для этого нужно много ракет и окончательный отказ от неформальных запретов использовать эти ракеты по территории РФ", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина обращалась к своим союзникам за разрешением применять их дальнобойное оружие во время операции в Курской области, впрочем, получила отказ. В частности, не разрешила Украине использовать свои дальнобойные ракеты Великобритания.




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Источник: https://t.me/M_Podolyak/277
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