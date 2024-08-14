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В Офисе президента раскрыли глобальные цели операции ВСУ в Курской области

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна.

сегодня, 19:02
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Черновалова Кристина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что операция Вооружённых сил Украины в Курской области является важным шагом для создания дополнительных политических задач. По его словам, такие действия позволяют Украине не только возвращать инициативу на фронте, но и демонстрировать слабость российского руководства в управлении и реакции на кризисные ситуации.

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В интервью изданию "Медуза" Подоляк отметил, что эффективность решения о проведении операции очевидна, так как она позволяет развивать военные действия на новых направлениях. 

"Для того, чтобы дальше возвращать инициативу на фронте Украине, мы должны принимать решения здесь и сейчас, исходя из ситуации. Когда вы заходите куда-то, вы преследуете определенные цели. Эти цели могут быть достигнуты сразу — или не сразу. Дальше вы смотрите на оперативную обстановку. Если у вас есть возможность проводить следующий этап операции — как вы говорите, окапываться, встраиваться в территорию, потому что оттуда дальше можно развивать свои действия по другим направлениям", — сказал он.

По его словам, украинская армия в настоящее время проводит необходимые действия по закреплению на территории Курской области. 

"Если такая возможность есть, вы это делаете — окапываетесь. Вы строите фортификации, подвозите резервы, а главное — обеспечиваете логистическую связь на месте с основными силами. Если такие возможности есть и оперативная обстановка позволяет, вы это, безусловно, делаете", — пояснил советник.

Подоляк подчеркнул, что хотя он не готов комментировать военные детали и целесообразность данных действий, с точки зрения развития войны и оперативной ситуации на этом направлении, такое решение является обоснованным. 

"А с точки зрения, скажем так, развития войны, оперативной ситуации на этом направлении — да, это безусловно нужно делать, потому что это позволяет увеличивать театр военных действий на территории России. А театр военных действий на территории России позволяет масштабировать политические задачи: показать несостоятельность российского управления в целом, неготовность принимать решения, неготовность подвозить туда дополнительные силы и средства. Соответственно, война будет расширяться по территории России", — сказал он.



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Источник: https://www.unian.net/war/u-zelenskogo-rasskazali-kakoy-globalnyy-smysl-kurskoy-operacii-vsu-12727980.html
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