В Офисе президента обратились к россиянам в Крыму

Аннексированный Россией Крым будет освобожден от российских захватчиков. Поэтому россиянам, которые до 2014-го года проживали в России, а потом незаконно приехали в Крым уже сейчас нужно собирать вещи и побыстрее обращаться в свои города и села на территории РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Тамила Ташева. Фото: facebook com tamila tasheva

Чиновница подчеркнула, что россияне, которые сейчас находятся в украинском Крыму должны четко понимать, что нарушили закон и находятся на территории Украины незаконно.

Тамила Ташева отметила, что в Крыму действительно располагает атмосфера, находится там очень комфортно. Но тем гражданам России, которые приехали в Крым, нарушив закон, нужно уезжать обратно в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск и другие российские города. На такой шаг лучше пойти, даже, если очень сильно хочется остаться в Украине.

"Обращаемся отдельно к российским гражданам, которые незаконно приехали и находились в оккупированном Крыму. Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но все, кто незаконно приехали на нашу территорию, уже сейчас просим вас поехать к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы понаехали. Поезжайте, даже когда совсем не хочется", — сказала Ташева.

Ранее в подобном ключе высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он посоветовал россиянам побыстрее покинуть Крым, а украинским гражданам порекомендовал готовиться к деоккупации Крыма и искать себе укрытия, которые могут понадобиться, когда ВСУ будут активно наступать, освобождая полуостров.



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