В Офисе президента назвали причины масштабных кадровых изменений среди министров

Украина входит в новый этап войны, требующий решительных изменений в структуре управления страной. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кадровые перестановки в исполнительной власти направлены на перезагрузку системы и оптимизацию работы на разных уровнях. Об этом Подоляк сообщил в комментарии "РБК-Украина".

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Подоляк отметил, что все кадровые решения должны быть рассмотрены в комплексе, и только после завершения всех увольнений и назначений станет ясно, как будет сформирована новая конфигурация исполнительной власти.

"Смотрите, дождемся всех увольнений и назначений. Потому что там некоторые избавятся, например, от статуса и. о., некоторые повысит свои функциональные возможности, получат дополнительную нагрузку, некоторые перейдут на другие работы. То есть посмотрим, какой будет конфигурация, прежде всего, исполнительной власти через два дня. И после этого мы сможем это более подробно прокомментировать", — отметил Подоляк ", — подчеркнул он.

Подоляк также обратил внимание, что Украина вступает в новый этап войны, что требует соответствующих изменений в структуре управления. По его словам, возникают новые потребности – финансовые, экономические, а также необходимость активизации переговоров на внешних рынках.

"Потому что ты не можешь всегда быть в одном статусе, тем более во время войны. Это кризис, это определенный режим работы, это выгорание на разных уровнях. Не только на уровне социальном, не только на уровне семьи тех людей, которые Но принимают непосредственное участие в боевых действиях. Но на любом уровне есть определенное выгорание, определенная потеря функциональности.