В Офисе президента назвали причины масштабных кадровых изменений среди министров

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Черновалова Кристина
Украина входит в новый этап войны, требующий решительных изменений в структуре управления страной. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кадровые перестановки в исполнительной власти направлены на перезагрузку системы и оптимизацию работы на разных уровнях. Об этом Подоляк сообщил в комментарии "РБК-Украина".
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Подоляк отметил, что все кадровые решения должны быть рассмотрены в комплексе, и только после завершения всех увольнений и назначений станет ясно, как будет сформирована новая конфигурация исполнительной власти.
Подоляк также обратил внимание, что Украина вступает в новый этап войны, что требует соответствующих изменений в структуре управления. По его словам, возникают новые потребности – финансовые, экономические, а также необходимость активизации переговоров на внешних рынках.
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