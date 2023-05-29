logo

BTC/USD

27662.55

ETH/USD

1888.94

LTC/USD

91.07

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Офисе президента говорят о демилитаризованной зоне
commentss НОВОСТИ Все новости

В Офисе президента говорят о демилитаризованной зоне

Михаил Подоляк сообщил, что во время мирных переговоров следует обсудить демилитаризованную зону около 100-120 километров.

сегодня, 18:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что мирное окончание войны для Украины может включать также введение демилитаризованной зоны на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника

В Офисе президента говорят о демилитаризованной зоне

Михаил Подоляк. Фото с открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Михаил Подоляк утверждает, что одной из тем для мирного существования с Российской Федерацией может быть демилитаризованная зона на приграничных Украине территориях России. Таким образом, Украина сможет быть уверена в безопасности для населения на востоке.

"Ключевой темой послевоенного урегулирования должно стать создание гарантий для предотвращения повторения агрессии в будущем. Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты от обстрелов необходимо будет ввести зону демилитаризации 100-120 км на территории Брянской, Курской и Ростовской областей", — сообщил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины считает, что эта зона должна находиться под международным контролем на первом этапе мирного сосуществования с Российской Федерацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неожиданных словах на русском телевидении. Один из гостей студии пропагандистского канала призвал сменить президента РФ

Также "Комментарии" писал, что Россия объявила в розыск сенатора США. Аргументом для таких шагов якобы являлись его "русофобские" изречения. Американский чиновник в разных частях речи указал на том, что лучшими расходами США является помощь для украинцев и смерть россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1663178566555557893
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!