В Офисе президента говорят о демилитаризованной зоне

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что мирное окончание войны для Украины может включать также введение демилитаризованной зоны на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника



Михаил Подоляк. Фото с открытых источников

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Михаил Подоляк утверждает, что одной из тем для мирного существования с Российской Федерацией может быть демилитаризованная зона на приграничных Украине территориях России. Таким образом, Украина сможет быть уверена в безопасности для населения на востоке.

"Ключевой темой послевоенного урегулирования должно стать создание гарантий для предотвращения повторения агрессии в будущем. Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты от обстрелов необходимо будет ввести зону демилитаризации 100-120 км на территории Брянской, Курской и Ростовской областей", — сообщил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины считает, что эта зона должна находиться под международным контролем на первом этапе мирного сосуществования с Российской Федерацией.

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