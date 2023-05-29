В Офисе президента говорят о демилитаризованной зоне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что мирное окончание войны для Украины может включать также введение демилитаризованной зоны на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника
Михаил Подоляк. Фото с открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Михаил Подоляк утверждает, что одной из тем для мирного существования с Российской Федерацией может быть демилитаризованная зона на приграничных Украине территориях России. Таким образом, Украина сможет быть уверена в безопасности для населения на востоке.
Советник главы Офиса президента Украины считает, что эта зона должна находиться под международным контролем на первом этапе мирного сосуществования с Российской Федерацией.
Также "Комментарии" писал, что Россия объявила в розыск сенатора США. Аргументом для таких шагов якобы являлись его "русофобские" изречения. Американский чиновник в разных частях речи указал на том, что лучшими расходами США является помощь для украинцев и смерть россиян.
Обсуждения
Новости